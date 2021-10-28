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رياضة|العالم

بعد النتائج السيئة.. برشلونة يقيل المدرب كومان

برشلونة يحتل المركز التاسع بالليغا بعد 10 مباريات بهذا الموسم، وقد تعرض لخسارتين متتاليتين في الكلاسيكو.

Barcelona unveil new coach Ronald Koeman
بعد كل نتيجة سيئة، كان كومان يؤكد أن مستقبله ليس بيديه، رغم أنه كان يجادل في كثير من الأحيان بأن أداء فريقه كان أفضل من الفريق الفائز (رويترز)
28/10/2021-|آخر تحديث: 28/10/202103:07 PM (مكة المكرمة)

أعلن نادي برشلونة المنافس في الدوري الإسباني الدرجة الأولى "لا ليغا" إقالة المدرب الهولندي رونالد كومان بعد الخسارة 0-1 أمام رايو فايكانو أمس الأربعاء.

وأضاف النادي في بيان "قرر برشلونة إعفاء المدرب رونالد كومان من مسؤولية تدريب الفريق الأول. وأبلغه رئيس النادي خوان لابورتا بالقرار بعد الخسارة أمام رايو فايكانو. وسيودع رونالد كومان الفريق غدا الخميس".

ويحتل برشلونة المركز التاسع في الدوري برصيد 15 نقطة من 10 مباريات، متأخرا بـ6 نقاط عن غريمه ريال مدريد متصدر البطولة، الذي انتصر على الفريق الكتالوني 2-1 باستاد كامب نو الأحد الماضي.

ويأتي الفريق الكتالوني في المركز الثالث في المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا بعدما جمع 3 نقاط من 3 مباريات؛ إذ خسر 0-3 في أول مباراتين أمام بايرن ميونيخ الألماني ثم بنفيكا البرتغالي.

وفشل برشلونة -بطل أوروبا 5 مرات- في التسجيل في أول مباراتين في مجموعته بدوري الأبطال لأول مرة في تاريخه.

وتولى كومان -الذي لعب 6 مواسم في صفوف برشلونة- المسؤولية في أغسطس/آب 2020 خلال فترة الرئيس السابق جوسيب ماريا بارتوميو.

وأوضح الرئيس الحالي للنادي خوان لابورتا عدة مرات أن كومان ليس اختياره. وتوترت العلاقة بين لابورتا وكومان، وأصدر المدرب الهولندي بيانا الشهر الماضي طالب فيه بالحصول على الوقت الكافي لبناء الفريق بعد رحيل ليونيل ميسي وأنطوان غريزمان.

لكن هذا لن يحدث، إذ يبحث النادي الآن عن بديل للمدرب البالغ من العمر 58 عاما.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن تشافي هيرنانديز-لاعب برشلونة السابق ومدرب فريق السد القطري- وروبرتو مارتينيز -مدرب بلجيكا- هما الأقرب لتولي المسؤولية.

المصدر : رويترز

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