أعلن نادي برشلونة المنافس في الدوري الإسباني الدرجة الأولى "لا ليغا" إقالة المدرب الهولندي رونالد كومان بعد الخسارة 0-1 أمام رايو فايكانو أمس الأربعاء.

وأضاف النادي في بيان "قرر برشلونة إعفاء المدرب رونالد كومان من مسؤولية تدريب الفريق الأول. وأبلغه رئيس النادي خوان لابورتا بالقرار بعد الخسارة أمام رايو فايكانو. وسيودع رونالد كومان الفريق غدا الخميس".

ويحتل برشلونة المركز التاسع في الدوري برصيد 15 نقطة من 10 مباريات، متأخرا بـ6 نقاط عن غريمه ريال مدريد متصدر البطولة، الذي انتصر على الفريق الكتالوني 2-1 باستاد كامب نو الأحد الماضي.

ويأتي الفريق الكتالوني في المركز الثالث في المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا بعدما جمع 3 نقاط من 3 مباريات؛ إذ خسر 0-3 في أول مباراتين أمام بايرن ميونيخ الألماني ثم بنفيكا البرتغالي.

FC Barcelona has relieved Ronald Koeman of his duties as first team coach

— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 27, 2021