حذاء رياضي لجوردن يباع بأكثر من مليون دولار

بيع حذاء رياضي لأسطورة الدوري الأميركي للمحترفين لكرة السلة مايكل جوردن بمبلغ مليون و470 ألف دولار في مزاد علني.

وأعلنت دار "سوثبيز" للمزادات أمس الأحد أن المشتري هو نيك فيوريلا، وهو جامع معروف للمقتنيات الرياضية التي تقدر قيمتها بالملايين.

والحذاء الذي اشتراه فيوريلا من نوع "نايك إير شيب"، وكان جوردن قد انتعله في أول موسم له في الدوري الأميركي للمحترفين عام 1984، وفقًا لدار المزادات.

وكان الحذاء الرياضي ذو اللونين الأحمر والأبيض مملوكا -في السابق- لفتى جمع الكرات في نادي "دنفر ناغتس" الذي حصل عليه هدية.

يشار إلى أنه في أبريل/نيسان الماضي، بيع حذاء رياضي كان قد انتعله مغني الراب الأميركي كاني ويست في حفل توزيع جوائز "غرامي" عام 2008 بمبلغ مليون و800 ألف دولار، وهو أعلى مبلغ تم دفعه في مزاد لشراء حذاء رياضي، وفقًا لدار "سوثبيز".

وتصدرت الأحذية الرياضية غير العادية عناوين الصحف بشكل متكرر لتحقيقها أسعارا مرتفعة مؤخرا في المزادات.

وبيع حذاء رياضي أبيض مصنوع يدويا بأيدي أحد مؤسسي شركة "نايك" (Nike) قبل نحو 50 عامًا مقابل 162 ألفا و500 دولار العام الماضي.

كما بيع زوج آخر من الأحذية الرياضية لجوردن مقابل 560 ألف دولار العام الماضي.