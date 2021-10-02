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رياضة

لاعبو البريميرليغ يمكنهم السفر لدول قائمة بريطانيا الحمراء بعد التطعيم

رفضت عدد من الأندية سفر لاعبيها إلى دول القائمة الحمراء مثل البرازيل والأرجنتين في سبتمبر/أيلول الماضي. ويتطلع البريميرليغ لتجنب مشكلة مشابهة تغضب الاتحادات الوطنية (غيتي)
رفضت عدد من الأندية سفر لاعبيها إلى دول القائمة الحمراء مثل البرازيل والأرجنتين في سبتمبر/أيلول الماضي. ويتطلع البريميرليغ لتجنب مشكلة مشابهة تغضب الاتحادات الوطنية (غيتي)
2/10/2021

أعلنت الحكومة البريطانية -أمس الجمعة- أن لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الحاصلين على تطعيم كامل سيسمح لهم بالسفر إلى دول "القائمة الحمراء" خلال الفترة الدولية للمنتخبات والسماح لهم بالتدريب أو اللعب خلال فترة الحجر الصحي عند العودة.

ورفضت عدد من الأندية سفر لاعبيها إلى دول القائمة الحمراء مثل البرازيل والأرجنتين في سبتمبر/أيلول الماضي. ويتطلع البريميرليغ لتجنب مشكلة مشابهة تغضب الاتحادات الوطنية.

وتتطلب إجراءات الوقاية المشددة من كوفيد-19 دخول العائدين إلى إنجلترا -من دول القائمة الحمراء- الحجر الصحي في فندق لمدة 10 أيام، لكن يمكن للاعبين الآن قضاء الحجر الصحي في "أماكن مخصصة" مع السماح لهم بالتدريب واللعب.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية لرويترز "عملنا مع سلطات كرة القدم عن كثب لتحقيق نتيجة توازن بين مصالح الأندية والدولة مع الحفاظ على أعلى درجات السلامة للصحة العامة".

وأضاف "أفضل دفاع لدينا ضد الفيروس هو التطعيم وهذه الإجراءات الجديدة ستسمح للاعبين الحاصلين على تطعيم كامل بالالتزام بواجباتهم الوطنية في أكثر ظروف آمنة قدر المستطاع مع السماح لهم بالتدريب واللعب مع أنديتهم في أسرع وقت ممكن بمجرد العودة".

وتمتد الفترة الدولية من الرابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري إلى 15 من الشهر ذاته. وتستكمل منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز في 16 من نفس الشهر.

المصدر : وكالات

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