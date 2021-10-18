Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
رياضة

كورونا والإصابات يضربان فريقا ألمانيا وجهازه الفني والإداري

التحاليل أثبتت إصابة معظم لاعبي الفريق بكورونا (شترستوك)
18/10/2021

أعلن نادي ريد بول ميونخ الألماني لهوكي الجليد أن الفحوص كشفت إصابة 14 لاعبا و4 من المدربين والإداريين بعدوى فيروس كورونا المستجد.

وذكرت رابطة الدوري الألماني للهوكي، اليوم الاثنين، أنه جرى تأجيل مباراة الفريق التي كانت مقررة أمام أدلر مانهايم بعد غد الأربعاء.

ويفتقد فريق ميونخ لجهود 5 من لاعبيه بسبب الإصابات إلى جانب المصابين بعدوى كورونا.

وأعلن النادي في البداية عن حالات إصابة بالعدوى بين صفوفه أول أمس السبت، وهو ما أسفر عن تأجيل مباراة كانت مقررة أمس الأحد، وهي أول مباراة يجري تأجيلها في الدوري هذا الموسم بسبب أزمة كورونا.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
المزيد من رياضة

هدف لاكازيت القاتل ينقذ أرسنال من خسارة محققة أمام كريستال بالاس

Premier League - Arsenal v Crystal Palace

قطر ومنظمة الصحة العالمية تطلقان مشروعا لتعزيز الصحة والرياضة خلال كأس العالم 2022

بالفيديو- الكاف يتغنى بأرقام محرز مع الجزائر بتصفيات المونديال.. هل يظلمه غوارديولا؟

Soccer Football - Africa Cup of Nations 2019 - Group C - Algeria v Kenya - 30 June Stadium, Cairo, Egypt - June 23, 2019 Algeria's Riyad Mahrez in action REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

متهم يعترف بارتكاب عمل غير قانوني في قضية تحطم طائرة اللاعب الأرجنتيني إيميليانو سالا

PROGRESO, ARGENTINA - FEBRUARY 16: Football player of Nantes Nicolas Pallois (R), Dario Sala (C) brother of Emiliano Sala and Horacio Sala (C-back) his father, along with other relatives and friends carry the coffin followed by Sala's mother Carina Mercedes Taffarel (L) after a vigil at Sala's boyhood club San Martin de Progreso on February 16, 2019 in Progreso, Argentina. 28-year-old striker was killed when the private plane carrying him from Nantes to Cardiff crashed in the English Channel near Alderney on January 21. Sala's body was recovered from the wreckage on February 6 and pilot David Ibbotson remains missing. (Photo by Gustavo Garello/Getty Images)
الأكثر قراءة

نصر الله يهاجم حزب جعجع ويعلن: لدينا 100 ألف مقاتل مدربون ومسلحون في لبنان

حسن نصر الله
logo

سياسة تفجير الألغام.. هل تفقد فرنسا نفوذها في المغرب العربي إلى الأبد؟

French President Emmanuel Macron speaks during the closing ceremony of the 127th National Congress of the French Fire Brigade in Marseille, France, October 16, 2021. Pascal Pochard-Casabianca/Pool via REUTERS

الصحابة يشيعون جنازة امرأة مسيحية وشعائر استسقاء مشتركة واحتجاجات ترفع القرآن والإنجيل والتوراة.. التعايش الديني إسلاميا

Jerusalem Dome of the rock

"إسرائيل ليست عدوا".. جدل تونسي جديد في عهد قيس سعيد