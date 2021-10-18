أعلن نادي ريد بول ميونخ الألماني لهوكي الجليد أن الفحوص كشفت إصابة 14 لاعبا و4 من المدربين والإداريين بعدوى فيروس كورونا المستجد.

وذكرت رابطة الدوري الألماني للهوكي، اليوم الاثنين، أنه جرى تأجيل مباراة الفريق التي كانت مقررة أمام أدلر مانهايم بعد غد الأربعاء.

ويفتقد فريق ميونخ لجهود 5 من لاعبيه بسبب الإصابات إلى جانب المصابين بعدوى كورونا.

وأعلن النادي في البداية عن حالات إصابة بالعدوى بين صفوفه أول أمس السبت، وهو ما أسفر عن تأجيل مباراة كانت مقررة أمس الأحد، وهي أول مباراة يجري تأجيلها في الدوري هذا الموسم بسبب أزمة كورونا.