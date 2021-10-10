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أي فائدة للتتويج بدوري الأمم الأوروبية؟

UEFA Nations League Trophy
المنتخب المتوج بلقب دوري الأمم سيحصل على 10.5 ملايين يورو (مواقع التواصل الاجتماعي)
10/10/2021-|آخر تحديث: 10/10/202104:07 PM (مكة المكرمة)

يلتقي منتخبا فرنسا وإسبانيا سهرة اليوم الأحد في نهائي النسخة الثانية لدوري الأمم الأوروبية، وسيحقق الفائز بالبطولة مكاسب مالية معتبرة.

وتأهلت فرنسا بعد فوزها على بلجيكا 3-2 في الدور نصف النهائي، في حين أطاحت إسبانيا بمنتخب إيطاليا 2-1.

ووفقا لصحيفة "سبورت" (Sport) الإسبانية، خصص الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" (UEFA) 35.5 مليون يورو لتوزيعها على المنتخبات الأربعة المتأهلة لنصف النهائي، وسيحصل المتوج باللقب على 10.5 ملايين يورو، وسيكون من نصيب الفريق الخاسر في النهائي 9 ملايين يورو.

وخصصت جائزة بقيمة 8 ملايين يورو للفائز بالمركز الثالث، في حين سينهي المنتخب صاحب المركز الرابع المنافسة وفي رصيده 7 ملايين يورو.

وسيتم تحديد المركز الثالث والرابع بعد المباراة الترتيبية التي تجمع اليوم الأحد بلجيكا وإيطاليا.

وذكرت شبكة "بي بي سي" (BBC) البريطانية أن نتائج دوري الأمم الأوروبية لن تؤثر بشكل كبير على مصير المنتخبات في تصفيات كأس العالم.

وسيكون أمام أفضل منتخبين تصدرا دور المجموعات في بطولة الأمم الأوربية، الفرصة للمشاركة في الأدوار الإقصائية في تصفيات مونديال 2022.

وينضم المنتخبان في الأدوار الإقصائية إلى 10 منتخبات تأهلت باحتلال المركز الثاني في الدور الأول للتصفيات التي تجري عبر 10 مجموعات.

من جانب آخر، سيحصل الفريق الذي سيرفع لقب بطولة دوري الأمم، الذي يبلغ طوله 71 سم ووزنه 7.5 كلغم، على فرصة تحسين موقعه في ترتيب المنتخبات في التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA).

يذكر أن القرعة الخاصة بالنسخة المقبلة لدوري الأمم الأوروبية ستقام بين عامي 2022 و2023، وستقام القرعة الخاصة بها يوم 16 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

المصدر : مواقع إلكترونية

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