قبل مواجهة الدحيل والأهلي.. شاهد أبرز إنجازات العرب في مونديال الأندية

منذ اللحظة الأولى فرضت كرة القدم العربية وجودها في بطولة كأس العالم للأندية سواء من خلال النسخة التي أقيمت عام 2000 أو في البطولة بنظامها الحالي الذي بدأ عام 2005، وكانت الكرة العربية حاضرة بشكل شبه دائم في مونديال الأندية.

وبعد مشاركة النصر السعودي والرجاء البيضاوي المغربي في نسخة 2000، كانت ضربة البداية الحقيقية للمشاركات العربية في مونديال الأندية من خلال فريقي الأهلي المصري واتحاد جدة السعودي إذ شاركا في بطولة 2005 التي كانت النسخة الأولى للبطولة بشكلها الحالي.

وتوالت المشاركات العربية في البطولة بعد هذه النسخة، ولم تغب الأندية العربية عن مونديال الأندية على مدار النسخ الماضية إلا في نسختي 2015 و2016، في حين شهدت النسخة الماضية عام 2019 بالدوحة مشاركة تاريخية للكرة العربية حيث خاضت 3 فرق عربية مونديال الأندية للمرة الأولى.

وهذه الفرق هي الهلال السعودي بطل آسيا، والترجي التونسي بطل أفريقيا، والسد القطري ممثل البلد المضيف.

وفي نسخة 2020 المرتقبة الأيام المقبلة بالدوحة، سيكون الدحيل القطري والأهلي المصري ممثلين للكرة العربية.

وشهدت ضربة البداية نجاحا ملموسا للكرة العربية فقد فاز الاتحاد السعودي بالمركز الرابع في مونديال 2005، ثم فاز الأهلي المصري بالمركز الثالث في النسخة التالية عام 2006.

لكن الإنجاز الأكبر للفرق العربية في البطولة كان بلوغ الرجاء البيضاوي المغربي المباراة النهائية في نسخة 2013، وكان قد شارك في البطولة مضيفا لها في حين احتل الأهلي المصري الفائز بلقب أفريقيا آنذاك المركز السادس في النسخة نفسها.

وتكرر إنجاز الرجاء مع فريق عربي مضيف آخر هو العين الإماراتي من خلال نسخة 2018 التي استضافتها أبو ظبي حيث شقّ العين طريقه ببراعة إلى المباراة النهائية لكنه سقط أمام ريال مدريد الإسباني.

وكانت الفرق العربية المنتمية للقارة الآسيوية أكثر تفوقا على نظيراتها من القارة الأفريقية في النسخ التي شهدت مشاركة فريقين عربيين أحدهما من آسيا والآخر من أفريقيا.