2.12 متر و122 كيلوغراما.. ما قصة هذا اللاعب العملاق في مونديال اليد؟

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة للاعب كرة يد عملاق، على أنها صورة للاعب من المنتخب الدانماركي الذي يلاقي نظيره المصري اليوم في ربع نهائي كأس العالم لكرة اليد الجارية في مصر.

ولاقت الصورة رواجا كبير عبر المنصات، حيث عبّر المستخدمون عن دهشتهم من طول اللاعب، وأثير الذعر في عدد من المتابعين الذي يتطلعون لتألق المنتخب المصري وخطف بطاقة العبور إلى نصف النهائي.

المباراه الجايه منتخب مصر ضد منتخب قوم "عاد" Posted by Ibrahim Saeed Hema on Monday, January 25, 2021

غير أن البحث يظهر أن الصورة للاعب البولندي توماس غيبالا، وكان ضمن البعثة التي شاركت في كأس العالم لكرة اليد.

ويظهر اللاعب في الصورة المتداولة وهو يرتدي قميص منتخب بلاده خلال المباراة أمام أورغواي في الدور الأول من البطولة، والتي انتهت بفوز بولندا 30-16.

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وغيبالا يبلغ من العمر 25 عاما، ويصل طوله إلى 2.12 متر، ويزن 122 كيلوغراما، ويلعب لنادي كيلسي البولندي.