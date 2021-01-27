مباراة الأعصاب والتقلبات.. مصر تخرج من مونديال اليد بعد أداء مبهر أمام أبطال العالم

واصل منتخب الدانمارك حملته نحو الاحتفاظ بلقب بطولة العالم لكرة اليد للرجال للنسخة الثانية على التوالي، بعدما تأهل للدور نصف النهائي للمسابقة، عقب تغلبه 4-3 بركلات الترجيح على نظيره المصري في ربع نهائي البطولة، المقامة حاليا في مصر.

حاول المنتخب المصري مجاراة نظيره الدانماركي، الذي يعد أحد أبرز المرشحين للفوز بالمونديال وكان ندا حقيقيا لـ"أحفاد الفايكنغ"، واقترب بشدة من تحقيق المفاجأة بالصعود للمربع الذهبي، لكن ركلات الترجيح كان لها رأي آخر.

وتقدم منتخب الفراعنة في النتيجة خلال الدقائق الأولى من الشوط الأول، لكن سرعان ما استعاد الدانماركيون زمام المبادرة، ليحسموا الشوط الأول بنتيجة 16-13.

وفي الشوط الثاني، عاد منتخب مصر للسيطرة على اللقاء من جديد، بفضل تألق نجومه، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل 28-28 ويحتكم المنتخبان لوقت إضافي مدته 10 دقائق مقسمة بالتساوي على شوطين.

وظل التعادل قائما في الوقت الإضافي الأول، بعدما تعادلا 34-34، ليحتكم المنتخبان لوقت إضافي آخر، لكن التعادل بقي مسيطرا على المباراة بنتيجة 35-35، ليتم اللجوء لركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية للدنماركيين، وتحرم منتخب مصر من تكرار إنجازه بالتأهل للدور نصف نهائي المونديال، الذي حققه مرة وحيدة في نسخة المسابقة عام 2001 بفرنسا.

وبالإضافة إلى امتدادها لأوقات إضافية، شهدت المباراة لحظات من شد الأعصاب في آخر ثانية من كل فترة إضافية، حيث ارتكب أحد اللاعبين الدانماركيين خطأ في الفترة الإضافية الأولى سمح لمصر بإدراك التعادل في آخر ثانية، وانقلب الأمر في المرحلة الإضافية الثانية حين ارتكب لاعب مصري خطأ سمح للدانماركيين بإدراك التعادل في آخر ثانية.