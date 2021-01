نور محمدوف يبدي استعداده لقبول عروض للعب كرة القدم وأندية ترحب بالفكرة

عبّر بطل رياضة الفنون القتالية المختلطة المعتزل الروسي حبيب نور محمدوف عن رغبته في لعب كرة القدم، واستعداده للتفاوض على العروض التي ستقدم له من الأندية.

ونشر حبيب مقطع فيديو على صفحته الشخصية عبر موقع إنستغرام، يظهر فيه وهو يركض على الرمال، وأرفقه بهذا التعليق "أستعد لبداية مشواري في كرة القدم، مستعد لاستقبال العروض".

ولاقى فيديو حبيب، الذي أعاد نشره على موقع تويتر أيضا؛ تفاعلا واسعا، وشارك بعض المغردين صورا للاعب بقمصان الأندية التي يشجعونها، متمنين قدومه لها، في حين تساءلت بعض التفاعلات عن المكان الذي يمكن أن يلعب فيه المقاتل المعتزل.

