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نور محمدوف يبدي استعداده لقبول عروض للعب كرة القدم وأندية ترحب بالفكرة

نور محمدوف قد يخوض تجربة جديدة بعد اعتزال الفنون القتالية (الأناضول)
نور محمدوف قد يخوض تجربة جديدة بعد اعتزال الفنون القتالية (الأناضول)
25/1/2021

عبّر بطل رياضة الفنون القتالية المختلطة المعتزل الروسي حبيب نور محمدوف عن رغبته في لعب كرة القدم، واستعداده للتفاوض على العروض التي ستقدم له من الأندية.

ونشر حبيب مقطع فيديو على صفحته الشخصية عبر موقع إنستغرام، يظهر فيه وهو يركض على الرمال، وأرفقه بهذا التعليق "أستعد لبداية مشواري في كرة القدم، مستعد لاستقبال العروض".

 

ولاقى فيديو حبيب، الذي أعاد نشره على موقع تويتر أيضا؛ تفاعلا واسعا، وشارك بعض المغردين صورا للاعب بقمصان الأندية التي يشجعونها، متمنين قدومه لها، في حين تساءلت بعض التفاعلات عن المكان الذي يمكن أن يلعب فيه المقاتل المعتزل.

 

ورحبت أندية بفكرة لعب حبيب كرة القدم، حيث علّق نادي "توكسون" الأميركي لكرة القدم على منشور البطل الروسي، بنشر صورة مركبة لحبيب بقميص الفريق مرفقة بعبارة "سنكون على اتصال"، في حين قال له نادي "فانكوفر وايت كابس" الكندي "استمع لعرضي".

وشارك نور محمدوف في وقت سابق من الشهر الحالي مع النجم الهولندي السابق كلارنس سيدورف في مباراة لكرة القدم أمام فريق يقوده الطباخ التركي الشهير بوراك أوزديمير.

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المصدر : وكالة سند

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