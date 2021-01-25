نور محمدوف يبدي استعداده لقبول عروض للعب كرة القدم وأندية ترحب بالفكرة

عبّر بطل رياضة الفنون القتالية المختلطة المعتزل الروسي حبيب نور محمدوف عن رغبته في لعب كرة القدم، واستعداده للتفاوض على العروض التي ستقدم له من الأندية.

ونشر حبيب مقطع فيديو على صفحته الشخصية عبر موقع إنستغرام، يظهر فيه وهو يركض على الرمال، وأرفقه بهذا التعليق "أستعد لبداية مشواري في كرة القدم، مستعد لاستقبال العروض".

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ولاقى فيديو حبيب، الذي أعاد نشره على موقع تويتر أيضا؛ تفاعلا واسعا، وشارك بعض المغردين صورا للاعب بقمصان الأندية التي يشجعونها، متمنين قدومه لها، في حين تساءلت بعض التفاعلات عن المكان الذي يمكن أن يلعب فيه المقاتل المعتزل.

Sorry Hazard, we got a new number 7 https://t.co/YpeGsWA523 pic.twitter.com/ymnAD8FZlR — Jordan (@Jordan5RM) January 24, 2021

Come to PSG Khabib ! 👑🦅 pic.twitter.com/sqAP6gY8fM — 𝕂𝕒𝕪𝕫𝕠𝕜𝕦 🏴‍☠️ (@Kayzoku_) January 24, 2021

Come to Galatasaray, you are better than Diagne https://t.co/ybkJ8kZZgB — loup solitaire🐺 (@ua_Messi19) January 24, 2021

ورحبت أندية بفكرة لعب حبيب كرة القدم، حيث علّق نادي "توكسون" الأميركي لكرة القدم على منشور البطل الروسي، بنشر صورة مركبة لحبيب بقميص الفريق مرفقة بعبارة "سنكون على اتصال"، في حين قال له نادي "فانكوفر وايت كابس" الكندي "استمع لعرضي".

Hear me out https://t.co/RortF7WOAt — Vancouver Whitecaps FC (@WhitecapsFC) January 24, 2021

وشارك نور محمدوف في وقت سابق من الشهر الحالي مع النجم الهولندي السابق كلارنس سيدورف في مباراة لكرة القدم أمام فريق يقوده الطباخ التركي الشهير بوراك أوزديمير.