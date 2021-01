خوفا على صورة البطولة.. سحب تنظيم مسابقة للغولف من نادي ترامب

أعلن منظمو بطولة الغولف 2022 في الولايات المتحدة الأميركية سحب البطولة من النادي الذي يملكه الرئيس دونالد ترامب بنيوجيرسي، وذلك بسبب تداعيات الوضع السياسي الذي تشهده البلاد وخوفا من تأثر صورة البطولة بقرارات الرئيس الأميركي.

وبطولة "بي جي إيه" (PGA) واحدة من 4 بطولات عالمية مرموقة للغولف لدى الرجال، وكان من المقرر أن يحتضن نادي ترامب الوطني في بيدمينستر بنيوجيرسي النسخة المبرمجة في مايو/أيار 2022.

وقال رئيس الجهة المنظمة للبطولة جيم ريتشارسون "صوتت اللجنة المنظمة على استخدام حقها في إنهاء اتفاق تنظيم البطولة في نادي ترامب الوطني في بيدمينستر".

"The PGA of America Board of Directors voted tonight to exercise the right to terminate the agreement to play the 2022 PGA Championship at Trump Bedminster." — Jim Richerson, PGA of America President

— PGA of America (@PGA) January 11, 2021