البث الحي
رياضة

خوفا على صورة البطولة.. سحب تنظيم مسابقة للغولف من نادي ترامب

قرارت ترامب دفعت المنظمين لسحب البطولة من الميدان الذي يملكه في نيوجيرسي (رويترز)
قرارت ترامب دفعت المنظمين لسحب البطولة من الميدان الذي يملكه في نيوجيرسي (رويترز)
11/1/2021

أعلن منظمو بطولة الغولف 2022 في الولايات المتحدة الأميركية سحب البطولة من النادي الذي يملكه الرئيس دونالد ترامب بنيوجيرسي، وذلك بسبب تداعيات الوضع السياسي الذي تشهده البلاد وخوفا من تأثر صورة البطولة بقرارات الرئيس الأميركي.

وبطولة "بي جي إيه" (PGA) واحدة من 4 بطولات عالمية مرموقة للغولف لدى الرجال، وكان من المقرر أن يحتضن نادي ترامب الوطني في بيدمينستر بنيوجيرسي النسخة المبرمجة في مايو/أيار 2022.

وقال رئيس الجهة المنظمة للبطولة جيم ريتشارسون "صوتت اللجنة المنظمة على استخدام حقها في إنهاء اتفاق تنظيم البطولة في نادي ترامب الوطني في بيدمينستر".

وأضاف ريتشارسون في مقطع مصور نشره الموقع الرسمي للجنة المنظمة، أن تنظيم البطولة في الميدان التابع لترامب سيضر بصورة المسابقة وعلامتها التجارية، وسيشكل خطرا على استمرارها.

وقالت منظمة ترامب إنها تشعر بخيبة أمل من القرار، واعتبرته "خرقا لعقد ملزم"، وأكدت أن المنظمين لا يملكون حق إنهاء الاتفاقية.

وجاء قرار سحب البطولة بعد أيام من دخول مؤيدين لترامب إلى مبنى الكابيتول في العاصمة الأميركية واشنطن، وذلك في أخطر تصعيد ضمن احتجاجاتهم على نتائج الانتخابات الرئاسية التي آلت إلى المنافس الديمقراطي جو بايدن.

المصدر : رويترز

حول هذه القصة

المزيد من رياضة

قبل مواجهة ليفربول.. مانشستر يونايتد يتطلع لانتزاع صدارة البريميرليغ وشيفيلد يحتاج لمعجزة

سكوت ماكتومناي يقفز فرحا بهدفه في مرمى واتفورد (غيتي)

شاهد.. صلاح يفوز بهدف الشهر في ليفربول للمرة الرابعة على التوالي

صلاح يسجد لله شكرا بعد هدفه بمرمى كريستال بالاس (رويترز)

ميسي يهدده.. هل رونالدو أعظم هداف في تاريخ الكرة؟

رونالدو يحتفل بهدفه في مرمى ساسولو (رويترز)

ريال مدريد المرهق أم برشلونة المتألق؟.. من يفوز بكأس السوبر الإسبانية؟

برشلونة انهزم من ريال في الليغا هذا الموسم لكنه الآن يبدو بحالة أفضل من "الملكي" (رويترز)
الأكثر قراءة

وثيقة تكشف مخطط مجموعة مسلحة لإثارة الفوضى.. استعدادات لنشر 15 ألفا من الحرس الوطني لتأمين تنصيب بايدن

مجموعة براود بويز الداعمة لترامب والمتهمة باقتحام الكونغرس (غيتي)

بعد أسبوع من البريكست.. الشركات البریطانیة تبدأ بالنحيب

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بسرعة فرض عبئا لوجستيا وتنظيميا وإداريا لم تكن العديد من الشركات مستعدة لتحمله (غيتي إيميجز)

كم دقيقة تحتاج المعدة لهضم بيضة؟

(شترستوك)

بعد سياسة الخصوصية الجديدة.. أردوغان والرئاسة التركية يشجعان التحول من واتساب إلى "بيب"

الرئاسة التركية ستنقل مجموعات واتساب الخاصة إلى تطبيق المراسلة المشفر "بيب" (الأناضول)