مشروع نجمة بعالم الكرة الصفراء.. مشوار المصرية ميار شريف ينتهي برولان غاروس

أنهت التشيكية كارولينا بليسكوفا -المصنفة رابعة على العالم- مشوار المصرية ميار شريف في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان غاروس)، بعدما تغلبت عليها 6-7 و6-2 و6-4 اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الدور الأول للبطولة.

وقدمت ميار شريف -التي تعدّ أول لاعبة مصرية تشارك في أول الأدوار الرئيسية لبطولة فرنسا المفتوحة، كما أنها صاحبة الانتصار الأول للاعبة مصرية في تصفيات البطولة، وقد حققت 3 انتصارات خلالها- أداء قويا خلال مباراة اليوم، لكن النجمة التشيكية فرضت تفوقها في المجموعة الثالثة الحاسمة.

ونجحت ميار (24 عاما) في التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، والتي من المفترض أن تقام العام المقبل، لتكون أول لاعبة مصرية تتأهل إلى الأولمبياد في تاريخ اللعبة، إضافة إلى مشاركتها في آخر نسختين من بطولة براغ المفتوحة بالتشيك.

وسبق أن حققت الميدالية الذهبية في منافسات دورة الألعاب الأفريقية التي أقيمت بالمغرب في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد تغلبها على لاعبة جنوب أفريقيا ستورم سيمونز بمجموعتين دون رد.