مصارع بريطاني يخسر 38 كيلوغراما استعداد لـ"نزال الوحوش"

خسر المصارع البريطاني إيدي هول أكثر من 38 كيلوغراما من وزنه خلال شهرين، ضمن استعداده لخوض نزال تاريخي أمام الآيسلندي هافثور بيورنسون الذي اشتهر في مسلسل صراع العروش.

وذكرت صحيفة "صن" (THE Sun) البريطانية أن هول يتابع برنامجا خاصا، يتضمن تدريبات قاسية وتمارين الكارديو والسباحة وتدريبات في الملاكمة.

ونشر هول -البطل السابق في رفع الأثقال- صورة له في موقع إنستغرام، تظهر التحول الذي طرأ على جسمه بعد خسارة 33 كيلوغرما، حيث كان وزنه 196 كيلوغراما ووصل الآن إلى 163 كيلوغراما، وذلك قبل أن يبلغ ما خسره من الوزن الآن أكثر من 38 كليوغراما.

وتمكن المصارع البريطاني من خسارة هذا الوزن رغم أنه يتناول يوميا نحو 7 آلاف سعرة حرارية، أي ما يقارب 3 أضعاف الكمية الموصى بها للرجل البالغ.

ولتحمل التدريبات القاسية، يتناول المصارع البالغ من العمر 32 عاما 6 وجبات يوميا، تتضمن مجموعة متنوعة من البروتينات والكربوهيدرات والخضروات.

وقال هول المتوج بجائزة أقوى رجل في العالم عام 2017 "يجب أن آكل كثيرا نظرا لحجمي وكثافة البرنامج التدريبي الذي أخضع له".

وسيكون هول على موعد مع بيورنسون في "نزال الوحوش" بلاس فيغاس في سبتمبر/أيلول من العام المقبل.

وحطم بيورنسون رقما قياسيا عالميا في رفع الأثقال في مايو/أيار الماضي، حين رفع 501 كيلوغرام في آيسلندا، وكسر الرقم السابق الذي سجله هول في 2016 عندما أصبح أول رجل يرفع 500 كيلوغرام.

واتهم الآيسلندي في عام 2017 غريمه البريطاني بالغش والتحايل من أجل التتويج بلقب أقوى رجل في العالم.