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رفض 150 مليون يورو لانتقال فاتي.. برشلونة متمسك بجوهرة لاماسيا

برشلونة يرى في فاتي المستقبل (غيتي)
برشلونة يرى في فاتي المستقبل (غيتي)
26/9/2020

رفض برشلونة عرضا قدرت قيمته بـ150 مليون يورو لانتقال أنسو فاتي مهاجمه الشاب وجوهرة أكاديميته "لاماسيا".

وأبلغ البرتغالي خورخي منديز وكيل أعمال فاتي البرسا بالعرض قبل أيام.

ويتضمن العرض 125 مليون يورو مقابل كلفة انتقال اللاعب و25 مليونا كإضافات بناء على أدائه.

غير أن برشلونة لم يطلع على العرض ورفض الدخول في مفاوضات، لأنه لا يفكر أساسا في التخلي عن فاتي "17 عاما".

وفي بداية هذا العام وقبل أن يستلم منديز إدارة أعمال اللاعب وصل عرض إلى النادي لضم الدولي الإسباني بمبلغ 100 مليون يورو، غير أن البرسا قطع الطريق على مقدم العرض.

ولم يكشف عن هوية الفريق الذي قدم عرض الـ 150 مليون يورو، غير أن تقارير إعلامية إنجليزية تحدثت عن اهتمام مانشستر يونايتد القوي بالنجم الشاب.

ويحاول "الشياطين الحمر" التوقيع مع مهاجم هداف لمنافسة ليفربول ومانشستر سيتي وتشلسي على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

يذكر أن فاتي بات رسميا لاعب الفريق الأول ومنح رقم "22"، وكان البند الجزائي في عقده ارتفع من 170 مليون يورو إلى 400 مليون، في حين لم يمدد فاتي عقده -الذي ينتهي صيف 2022- مع البلوغرانا حتى الآن.

المصدر : الصحافة الإسبانية

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