بلماضي: لو فاز مورينيو أو غوارديولا بألقاب زيدان لوصفا بالعبقرية

يؤمن الجزائري جمال بلماضي مدرب منتخب "محاربي الصحراء" بأن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد يستحق المزيد من الاحترام.

وتابع بلماضي في مقابلة مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية (L'Equipe)، "أقدر بيب غوارديولا ويورغن كلوب، لكن دعونا لا ننسى زيدان فهو مدرب قدير".

وأضاف "لو فاز جوزيه مورينيو أو غوارديولا بثلاثة ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا لاعتبرا عبقريين".

ولفت إلى أن "زيدان عبقري ويحدث ثورة في اللعبة، ولكننا نتحدث عن فكر بعض المدربين وفلسفتهم رغم أنهم لم يفوزوا بشيء".

وختم "لم أعد أفهم ما يحصل؟ وماذا نريد؟ نحكم على الناس لتحقيقهم الانتصارات والألقاب أو لفكرهم وفلسفتهم الكروية.. الجماهير تريد الانتصارات".

وكان زيدان قاد الملكي هذا الموسم للقب الليغا وهو الثاني لزيدان بعد الأول الذي ظفر به عام 2017.