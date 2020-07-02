مليار يورو في ست سنوات.. برشلونة "ملك" الصفقات الفاشلة

يجب أن يُؤرخ برشلونة تاريخه في الصفقات بـ "قبل 2014 وبعد 2014″، فلماذا هذا العام كان الذهبي للبرسا، وكيف أهدر أكثر من مليار يورو في ست سنوات على لاعبين لم يسمنوا أو يغنوا من جوع؟

في ذلك العام، تعاقد البرسا مع المهاجم الأورغوياني لويس سواريز من ليفربول مقابل 83 مليون يورو، والكرواتي إيفان راكيتيتش من إشبيلية بـ18 مليون يورو، والحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن مقابل 12 مليون يورو فقط من بوروسيا مونشنغلادباخ، والثلاثة لا يزالون العصب الرئيسي للفريق بعد مرور ست سنوات على التعاقد معهم.

ومن بعد هذا العام، أنفق الفريق عشرة أضعاف المبلغ الإجمالي الذي صرفه على اللاعبين الثلاثة لعقد صفقات، كان المقابل المادي فيها كبيرا ولم يقدموا إضافة أو يساهموا في الفوز بألقاب.

البرسا من 2014 تعاقد مع 32 لاعبا بينهم أربعة الصيف الماضي وأنفق مليارًا و100 مليون يورو ورغم ذلك يعد الفريق الحالي الأسوأ في تاريخ البرسا، وتحديدا منذ 2014 عام التعاقد مع سواريز وراكيتيتش وشتيغن.

والفشل في التعاقدات كان واضحا، لأنها أخفقت في إيجاد خلف للاعبين صنعوا التاريخ في الفريق الكتالوني كأندريس إنييستا وتشافي وداني ألفيش وخافيير ماسكيرانو.

فلاعبون أمثال أنطوان غريزمان وفيليبي كوتينيو وعثمان ديمبلي الذين انتقلوا إلى البرسا بأرقام فلكية، إما فشلوا في سد الفراغ الذي تركه أسلافهم ولم يقدموا مستوى يبرر قيمة انتقالهم، أو أن المدربين المتعاقبين على العارضة الفنية للبلوغرانا أخفقوا في توظيفهم بالشكل الصحيح ودمجهم مع الفريق.

اللافت أن اللاعبين القادمين للبرسا كانوا نجوم صف أول والأبرز في فرقهم لكنهم اختفوا مع البرسا، فمنهم من دخل في "جلباب" ميسي، وآخرون إما أعيروا لفرق أخرى أو يعانون من الإصابات وتراجع المستويات.

وليس الحق فقط على المدربين آخرهم كيكي سيتين الذي ينهار الفريق في عهده وقد يخرج من الموسم صفر ألقاب، بل على إدارة البرسا بقيادة جوسيب ماريا بارتوميو مسؤولية كبيرة لأنها بددت مئات ملايين الدولارات خلال ستة أعوام.

ونظرة مفصلة على الأرقام تظهر أن برشلونة دائما كان يخسر في عمليات بيع وشراء اللاعبين، إذ منذ 2014 والفريق ينفق على شراء اللاعبين أكثر مما يجني من الاستغناء عنهم، رغم أنه باع أسماء كبيرة ووازنة ماليا كالبرازيليين نيمار وآرثور ميلو والتشيلي ألكسيس سانشيز.