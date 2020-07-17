ديلي تلغراف: نواب بريطانيون يتحركون لمنع استحواذ السعودية على نادي نيوكاسل

قالت صحيفة ديلي تلغراف (Daily Telegraph) إن مجموعة من ثمانية نواب من مختلف الأحزاب البريطانية وجهت رسالة عاجلة إلى ريتشارد ماسترز الرئيس التنفيذى للدوري الإنجليزي الممتاز "بريمييرليغ" (Premier League) تحذره فيها من أن أي تحرك لتسهيل صفقة بيع نادي نيوكاسل يونايتد (Newcastle United) لصندوق الاستثمار السعودي سيساهم في تبييض السجل القمعي للمملكة.

ووفقا للرسالة فإن الطبقة العليا في إنجلترا "يجب أن تفعل كل ما في وسعها لمحاسبة الأفراد الذين يرتكبون انتهاكات حقوق الإنسان".

وعبرت المجموعة عن قلقها بشكل خاص من رئاسة ولي العهد محمد بن سلمان لصندوق الاستثمار السعودي الذي يريد الاستحواذ على 80% من أسهم نادي نيوكاسل.

وجاء في الرسالة الموجهة من النواب جون نيكولسون ودميان كولينز وكارولين لوكاس وجون ماكدونيل وكريسبين بلنت وفيرندرا شارما وأليستير كارمايكل وكريس لو واللورد جود والبارونة يونغ من هورسني "ما لم تقم السعودية بإصلاح نظام العدالة الجنائية وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، لا يمكن للدوري الممتاز أن يوقع على بيع نادي نيوكاسل يونايتد إلى صندوق الاستثمار السعودي".

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس التنفيذي للبريميرليغ تلقى بالفعل العديد من التحذيرات بشأن الصفقة من أطراف مختلفة ومن بينها منظمة العفو الدولية بسبب سجل حقوق الإنسان في السعودية، وتورط المملكة في دعم شبكة قنوات القرصنة "بي آوت كيو" (beOutQ ) التي بثت بشكل غير قانوني العديد من البطولات الرياضية الكبرى.

وأضافت تلغراف أنه ومع التأخر في الإعلان عن مصير صفقة بيع نيوكاسل وعدم اجتيازها اختبار المالكين إلى الآن، يرى النواب أن رسالتهم إلى ماسترز أنها الفرصة الأخيرة لعرقلة الصفقة.

وتسعى مجموعة تقودها سيدة الأعمال البريطانية أماندا ستيفلي، ويدعمها صندوق الاستثمارات العامة السعودي، لشراء نيوكاسل من مايك آشلي مقابل 300 مليون جنيه إسترليني (نحو 378 مليون دولار). لكن الصفقة تعطلت، وهي قيد المراجعة من الدوري الإنجليزي منذ 16 أسبوعا.