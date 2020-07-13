اعتبرت إساءة للسكان الأصليين.. فريق أميركي يغير اسما حمله لعقود

أعلن نادي واشنطن "ريدسكينز" المنافس في الدوري الوطني لكرة القدم الأميركية اليوم الاثنين أنه بصدد تغيير اسمه الذي حمله طوال 87 عاما، بإسقاط كلمة "ريدسكينز" (الهنود الحمر)، التي اعتبرها البعض بمثابة إساءة عنصرية للسكان الأصليين لأميركا.

وأعلن النادي مؤخرا أن الاسم، الذي يحمله منذ عام 1933، يخضع للمراجعة بعدما واجه ضغوطا استمرت لأعوام، وازدادت في الأشهر الأخيرة في ظل موجة الاحتجاجات ضد العنصرية في الولايات المتحدة، في أعقاب حادث وفاة المواطن الأميركي من أصول أفريقية جورج فلويد خلال القبض عليه من قبل شرطي أبيض بالولايات المتحدة في 25 مايو/أيار الماضي.

وأعلن النادي في بيان "اليوم، نعلن أننا سنحذف كلمة وشعار ريدسكينز، بمجرد الانتهاء من هذه المراجعة."

وأضاف النادي أنه يعمل على تطوير اسم وشعار جديدين "يعكسان الامتياز المشرف والغني للنادي، ويلهم رعاتنا ومشجعينا ومجتمعنا في الأعوام الـ100 المقبلة."

وتجدر الإشارة إلى أن بعض المدارس في الولايات المتحدة كانت قد غيرت أسماء الفرق الرياضية لها، للتخلص من ادعاءات الإساءة العنصرية ضد السكان الأصليين، لكن فريق واشنطن ريدسكينز كان قد تمسك بموقفه قبل أن يعلن عن قرار اليوم.

وتزايدت الضغوط على نادي واشنطن مؤخرا بعدما طالب رعاة رئيسيين له بتغيير الاسم.

وجاءت هذه الضغوط بشكل رئيسي من جانب شركة "فيديكس" للشحن، التي دفعت مئات الملايين من الدولارات لرعاية الملعب الخاص بالفريق.

واستمرت قضية اسم "ريدسكينز" لأعوام، ووصلت إلى الذروة عام 2014، عندما طلبت قبيلة الأونيدا، وهي من السكان الأصليين لأميركا، من شركة فيديكس بشكل مباشر قطع رعايتها للفريق، لكن الأمر فشل حينذاك.