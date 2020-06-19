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أسير الدكة.. هل يستهدف زيدان الكولومبي خاميس؟

منذ 8 أشهر لم يشترك خاميس في أي مباراة في الليغا مع الملكي (غيتي)
منذ 8 أشهر لم يشترك خاميس في أي مباراة في الليغا مع الملكي (غيتي)
19/6/2020

لم يشارك الكولومبي خاميس رودريغيز أمس في فوز فريقه ريال مدريد على فالنسيا بثلاثية نظيفة في الدوري الإسباني لكرة القدم، وبهذا الغياب يكون رودريغيز قد أكمل 8 أشهر دون المشاركة بمباراة للملكي في الليغا.

وتعود آخر مشاركة للدولي الكولومبي مع فريقه في الليغا إلى 19 أكتوبر/تشرين الأول 2019، في الخسارة التي تلقاها الريال أمام مايوركا بهدف نظيف.

وشارك خاميس في تشكيلة زين الدين زيدان في مواجهة غلطة سراي التركي بدوري أبطال أوروبا عندما أراد أن يريح لاعبيه الأساسيين، وكانت المشاركة السابعة له هذا الموسم في البطولة الأوروبية، وسجل خلالها هدفا واحدا فقط.

وبعد استئناف مباريات الليغا مجددا بعد توقف دام 3 أشهر بسبب كورونا، كان خاميس يأمل في أن يقدم نفسه مجددا لزيزو، لكن أمله خاب وغاب عن المباراتين الأوليين بعد العودة.

المصدر : الصحافة الإسبانية

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