مغالاة وتجاوزات.. فولر ينتقد كرة القدم هذه الأيام

انتقد أسطورة كرة القدم الألماني رودي فولر المغالاة والتجاوزات التي تشهدها كرة القدم الاحترافية حاليا.

وقال فولر المدير الرياضي لنادي باير ليفركوزن الألماني -في تصريحات إلى مجلة "فوكاس" الألمانية- "لست مصلحا أخلاقيا، ولكن المحترفين يمثلون نموذجا ومثلا أعلى. هنا شريحة لحم ذهبية، وهناك بعض اللاعبين الذين يجلبون مصفف الشعر جوا إلى الفندق في اليوم السابق للمباراة.. أمر غير ممكن".

وأضاف فولر (60 عاما) "اندهشت لأن اللاعبين حاليا ليسوا أذكياء… من يستفيد فقط هم مصففو الشعر وطهاة شرائح اللحم من هذه الإعلانات الرخيصة".

ويحظى فولر بسجل حافل مع كرة القدم، وكان أبرز إنجازاته تتويجه مع المنتخب الألماني (مانشافت) بلقب كأس العالم 1990 بإيطاليا.