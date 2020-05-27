نادي القرن الحقيقي.. لقب تاريخي يجدد الصراع بين جماهير الأهلي والزمالك

منذ 20 عاما وبالتحديد يوم 22 مايو/أيار 2000 وفي جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا، وقف الرئيس التاريخي للنادي الأهلي المصري صالح سليم ليتسلم جائزة لقب نادي القرن في قارة أفريقيا عن القرن العشرين، ومنذ ذلك التاريخ والجدل والمناكفات مستمرة بين الأهلي والزمالك، أكبر الأندية الشعبية في مصر، بشأن من يستحق اللقب.

وتصدر الأهلي تصنيف نادي القرن وقتها بـ40 نقطة، وجاء الزمالك في المركز الثاني برصيد 37 نقطة، وحل ثالثا أشانتي كوتوكو الغاني برصيد 34 نقطة.

اعتراض الزمالك جاء بشكل رئيسي حول آلية الاتحاد الأفريقي في اعتماد النقاط وليس عدد البطولات، حيث يتم احتساب نقاط للفوز بالبطولات وأيضا نقاط للوصول للأدوار النهائية ونصف النهائية، كما ساوى الاتحاد الأفريقي بين بطولتيه للأندية رغم المتعارف عليه عالميا من أن بطولة أبطال الدوري (دوري الأبطال حاليا) أقوى وأهم من بطولة أبطال الكؤوس (كأس الكونفدرالية حاليا)، وهو ما منح الأهلي فرصة التفوق رغم حصول الزمالك وقتها على ألقاب أفريقية أكثر من الأهلي.

واعتبر الزمالك أن هذه الآلية كانت مقصودة لإهداء اللقب للأهلي خاصة أن رئيس الجهاز التنفيذي للاتحاد الأفريقي في ذلك الوقت كان مصطفى مراد فهمي الذي شغل المنصب لربع قرن وشغل خلال بعض سنوات تلك الفترة عضوية مجلس إدارة الأهلي، علما بأنه تولى منصب سكرتير عام الاتحاد الأفريقي خلفا لوالده مراد، كما عاد نجله عمرو وتولى المنصب نفسه لاحقا.

وعادت القضية للاشتعال مجددا مع احتفالات النادي الأهلي بمرور 20 عاما على تتويجه باللقب، وازدادت الإثارة بين جماهير الناديين بعد احتفاء الأهلي برسالة تهنئة مصورة من مدير العلاقات المؤسسية لنادي ريال مدريد إيميليو بوتراغينيو.

حقيقه مش خيال عمرنا ما اخدنا حق مش حقنا

عمرنا ما كسبنا بطوله بالعافيه عمرنا ما كنا حراميه

عمرنا كله حقيقي من غير كدب ولا تضليل للناس والحقيقه واضحه وضوح الشمس للعالم كله

عمر ما 7 هتكون اكبر من 9

نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي مش بالعافيه ولا الكدب بالارقام والتاريخ يشهد علينا pic.twitter.com/B28mc0dx3H — ORTEGA أورتيجا (@OLd_schoolll) May 22, 2020

وتحوّل الجدل إلى حملات سخرية متبادلة بعدما قام الزمالك بتغيير اللافتة الرئيسية على أسوار النادي لتحمل جملة "الزمالك نادي القرن الحقيقي بالبطولات والإنجازات وليس بالمحسوبية والمجاملات".

أفريقيا لا تعرف سوى بطل ☝️ النادي الأهلي المتربع على عرش القارة السمراء 👑 في القرن الماضي والحالي بتخطيط ونبوغ رجاله وأقدام أبناءه المخلصين🦅 محطما كافة الأرقام القياسية في مختلف مسابقات”@caf_online_AR ” #نادي_القرن pic.twitter.com/JHg2TfPlei — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) May 22, 2020

ورد الحساب الرسمي للأهلي على لافتة الزمالك بتغريدة مرفقة بفيديو لحفل استلام جائزة نادي القرن.

وقال حساب الأهلي إن "أفريقيا لا تعرف بطلا سوى الأهلي، المتربع على عرش القارة في القرن الماضي والحالي، بتخطيط ونبوغ رجاله وأقدام أبنائه المخلصين، وحطم كافة الأرقام القياسية في مختلف مسابقات الكاف".

وتحدثت صحف محلية عن دراسة اللجنة القانونية في الأهلي مقاضاة الزمالك وطلب تعويض بسبب استخدام اللقب الذي حصل عليه الأهلي رسميا.

مرتضى منصور : بتغرمني 2 مليون دولار عشان لافتة نادي القرن ؟ اعطيت تعيلماتي بإزالة شعار الكاف ولكن اللافتة ستظل متواجدة حتى نفوز بالقضية، نحضر ملف كامل سنذهب به إلى الفيفا. pic.twitter.com/0J1AdmWFvL — Btolat.com (@Btolat) May 23, 2020

وأعلن الزمالك منذ أيام تقديم ملف للمحكمة الرياضية من أجل الحصول على حقه في قضية نادي القرن الأفريقي الذي حصل عليه الأهلي.

ويجهز مجلس إدارة النادي لافتة جديدة خلال أيام تحمل جملة "نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي"، ولكن دون شعار الاتحاد الأفريقي (كاف)، لتعليقها على بوابات النادي، تفاديا لعقوبات الاتحاد الأفريقي بسبب استعمال شعار الاتحاد دون الحصول على موافقة مكتوبة لذلك.

وفي تصريحات تلفزيونية، نفى رئيس الزمالك مرتضى منصور الأنباء المتداولة عن غرامة 2 مليون دولار قد يتعرض لها النادي بسبب اللافتة.

رفع يافطة نادي القرن الحقيقي ذكاء وعدم رضوخ للأمر لأمر ..حتي ولو بعد ٥٠ عاماً هناك أجيال ستسأل عن معني اليافطة وتبحث عن سجلات لتدرك الأمر إنما الإستسلام للأمر الواقع يحوّله لحقيقة حتي لو كان كذباً وتزويراً وفساداً كما هو الحال الأن . نحن نعلم ما نفعل . — MedhatELAdl (@ELAdlMedhat) May 22, 2020

وفي سياق المساجلات بين جماهير الناديين حول لقب نادي القرن، تصدر صباح اليوم الأربعاء وسم بعنوان (#مدحت_العدل_انضف_من_الاهلي) حيث انبرت جماهير الزمالك في الدفاع عن المؤلف السينمائي مدحت العدل، الذي نشر تغريدة يؤيد فيها رفع اللافتة على أسوار نادي الزمالك، مشيرا إلى حصول الأهلي على لقب نادي القرن بالتزوير والفساد، وهو ما فتح عليه سيلا من الانتقادات والسخرية من أنصار الأهلي.

هجوم الأهلاوية علي الدكتور مدحت العدل هو وسام علي جبينة

انسان مثقف راقي فاهم من صفوة المجتمع لازم يهاجم من أناس يحملون عكس صفات الحميدة

ماذا تتوقع منهم فعلا اذا خطابك الجاهلون قل سلاما #مدحت_العدل_انضف_من_الاهلي pic.twitter.com/U9sWZir6hY — Fuad Salem فؤاد سالم (@fksalem) May 27, 2020

مابدر من الفئه المرتزقه تجاه الدكتور مدحت العدل يدل على ان هذه الفئه لاتنظر الي اخلاق البشر ومن يستحق الاهانه ومن لايستحق ولكن بيئتهم وتربيتهم علمتهم الحقد والغل الاعمى.

وماقولتوه عن الدكتور مدحت لن يقلل من قيمته وقامته وإن مدحتوه لن تزيدوه علوا. العيب من اهل العيب مش عيب. — 👑Ahmed عاشق الزمالك👑 (@Ahmedalzmalk) May 27, 2020

هو ليه دايما اي شخص يتكلم بعقلانية وبفكر لمجرد انه بيدافع عن فكرته ووجهة نظره بكل شفافية تشتموه وتسبوه لمجرد انه معارض وجهة نظرك " الجاهلة المتقادة" واللي ملهاش اي علاقة بالصح واللي بتدافع عنها علشان وارث انك حافظ ومينفعش تشغل مخك وتتقبل كلام الاخر !#مدحت_العدل_انضف_من_الاهلي pic.twitter.com/KePS3KlsVD — Maybe (@amrkadry568) May 27, 2020

بيقولك الزمالك عامل يفطة كاتب عليها انه "نادي القرن" pic.twitter.com/KyQjWma69J — محمالكَّني مؤقتاً (@Mo7aMakany2) May 26, 2020