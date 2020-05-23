كيف يزيد كورونا "احترام" اللاعبين للحكام؟

يأمل رئيس لجنة الحكام في إيطاليا أن يحظى الحكام بمعاملة أكثر احتراما عند استئناف دوري الدرجة الأولى لكرة القدم بعد التوقف بسبب جائحة كورونا.

وفي مقابلة مع إذاعة "سبورتيفا" قال مارشيلو نيتشي "‬أتمنى أن يتغير سلوكنا بعد هذا الفيروس، وأن يحظى الحكام بمعاملة أكثر احتراما".

وأضاف "هل كنا نحتاج لفيروس كورونا لإجبار اللاعبين على الابتعاد لمسافة كافية عن الحكام أثناء الاحتجاج على القرارات؟ إنها مسألة أخلاقية، وأتمنى أن يستوعب الجميع الأمر".

وذكرت الحكومة الإيطالية أنها ستقرر في 28 من الشهر الجاري مصير الدوري المتوقف منذ 9 مارس/آذار الماضي.

وتابع نيتشي "الحكام من العناصر الرئيسية في اللعبة، وعدم وجودهم يشبه اللعب من دون كرة. الشيء الوحيد الذي نفعله منذ عدة أشهر هو المحافظة على لياقتنا استعدادا لاستئناف محتمل للدوري".