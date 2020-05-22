90% من الحكام "مدريديون".. مفاجأة مدوية في الليغا

كشف أحد حكام الليغا السابقين عن أن 90% من حكام الدوري الإسباني لكرة القدم من العاصمة مدريد، والباقي من برشلونة.

وفي مفاجأة مدوية، أضاف الحكم المتقاعد إدواردو غونزاليس (53 عاما)- الذي أدار 291 مباراة في 17 موسما بالليغا- "90% مقابل 10%" في صالح مدريد.

وتابع -في حديث إذاعي- "سواء أحب برشلونة ذلك أما لا، فإن 70% من الإسبان -عدا كتالونيا- مدريديون".

وليست المرة الأولى التي يدلي فيها غونزالس بتصريحات صادمة، ففي عام 2014، قال لصحيفة "ماركا" المدريدية إن "الحكام الإسبان لم يأتوا من كوكب زحل، عندما تصبح حكما فهذا يعني أنك تحب كرة القدم، وإذا كنت محبا للعبة، فلا أعتقد أن أحدا لا يشجع فريقا".

وتابع "من حسن حظي أنني ولدت في بيلباو، وهناك الجميع يشجعون أتلتيك، وفي باقي أنحاء إسبانيا فإن الأغلبية يشجعون ريال مدريد أو برشلونة، لأنهما يفوزان دائما".