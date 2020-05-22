قاده لثلاثية تاريخية.. مورينيو: أنا والد إنتر ميلان

اعتبر المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، نفسه والدا لفريق إنتر ميلان الذي قاده للتتويج بثلاثية تاريخية قبل عقد من الزمان.

وقال مورينيو لصحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" اليوم الجمعة في الذكرى السنوية العاشرة للفوز بدوري أبطال أوروبا 2010 على حساب بايرن ميونخ 2-صفر، "قدمت أفضل ما عندي، لأنني شعرت أنني في منزلي".

وكان مورينيو توج بلقب الدوري الإيطالي للمرة الثانية مع إنتر ميلان، بعد خمسة أيام من تسجيل دييغو ميليتو هدفي الفوز بدوري أبطال أوروبا في مدينة مدريد، كما فاز بلقب كأس إيطاليا.

وقال "حدث أنني كنت أفضل نفسي على الجميع، ولكن هذا لم يحدث في إنتر.. لأنك عندما تكون مع العائلة تصبح والدا، فتتفهم أن الآخرين أهم من نفسك وتتراجع".

وتذكر "السبيشل وان" بعض المشاحنات القاسية في غرفة خلع الملابس، والتي مع ذلك لم تمس انسجام المجموعة.

وأعرب عن تقديره للعلاقات التي لديه بالنادي، مضيفا "أنا لا أتصنع… أنا تلقائي، هذا كل ما في الأمر.. ربما كنت غبيا، ولكنني كنت دائما كما أنا".

وأضاف "في اليوم السابق تحدثت مع أليسيو، الذي كان في هذا الوقت سائق النادي. أين يمكن أن يحدث أن يرحل مدرب منذ عشر سنوات وما زال يتحدث مع السائق؟! هذا هو إنتر بالنسبة لي.. هؤلاء هم أهلي".

وكان ذلك اللقب القاري هو الثاني للمدرب البرتغالي، بعد الفوز باللقب مع بورتو في 2004، حيث فاز باللقب المحلي مرتين في 2003 و2004.

وأنهى إنتر ميلان بذلك اللقب فترة طويلة من الصيام وبالتحديد منذ أن توج ببطولتيه السابقتين في الستينيات.

ووصل مورينيو (63 عاما) الذي يتولى تدريب توتنهام حاليا، إلى ميلان بعد أن توج بلقبين للدوري الإنجليزي الممتاز مع تشلسي، وبعد الثلاثية انتقل إلى ريال مدريد، حيث توج بلقب الدوري في 2012.

وقال "اليوم ربما يكون في إمكاني البقاء أربعة أو خمسة أو ستة أعوام في نادٍ واحد. ولكن في السابق أردت أن أكون -وما زلت الوحيد بين المدربين- الذي يفوز بالدوري الإنجليزي والإيطالي والإسباني".