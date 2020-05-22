عودة الليغا باتت قريبة

لم تستبعد رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم استئناف الموسم في 12 من الشهر المقبل، ولكنها لن تمضي قدما في هذه الخطوة دون الحصول على موافقة وزارة الصحة في البلاد.

وقال خافيير تيباس رئيس الرابطة اليوم الجمعة، إن "الأندية والمديرين واللاعبين والحكام كلهم متحمسون لاستئناف الموسم مرة أخرى، ولكن المسابقة ستبدأ عندما تعتبر السلطات الصحية الأمر ممكنا".

وأضاف "التنسيق مع المجلس الإسباني للرياضات والاتحاد الإسباني لكرة القدم سيكون المفتاح".

وكثيرا ما ذكر تيباس أن يوم 12 يونيو/حزيران، هو اليوم المفضل لاستئناف الدوري، على أن تكون أول مباراة هي الديربي بين إشبيلية وريال بيتيس.

ونقلت إذاعة "كادينا كوب" الإسبانية اليوم الجمعة أن رابطة الدوري الإسباني استبعدت يوم 12 يونيو/حزيران لاستئناف الدوري، ولكن وكالة الأنباء الألمانية، علمت أن هذا التاريخ ما زال ينظر إليه على أنه أفضل سيناريو ممكن.

ويرجح أن تكون العقبة الكبرى هي تخفيف إجراءات الإغلاق الإقليمية التي فرضتها إسبانيا بسبب الوباء.

وقد يعني هذا أن بعض المناطق في البلاد "تدخل المرحلة الثالثة"، مما يسمح بإقامة المباريات من دون مشاكل، بينما ما زالت بعض المناطق الأخرى في المرحلة الثانية.

وربما تعني الفوارق بين المناطق أنه لن يسمح لكل الأندية الـ 20 التي تنشط في دوري الدرجة الأولى بتطوير التدريب في مجموعة من عشرة لاعبين إلى التدريب بالفريق الكامل.