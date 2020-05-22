بعد رفض كانتي استكمال الموسم.. قائد ليفربول: يجب عدم إجبار أحد للعودة إلى العمل

أكد قائد نادي ليفربول، غوردان هندرسون، ضرورة احترام قرار الفرنسي نجولو كانتي لاعب وسط تشلسي وأي لاعب آخر لديه مخاوف من العودة للتدريبات.

وأخبر كانتي ناديه بأنه غير جاهز للعودة للتدريبات بسبب مخاوف بشأن صحته، حيث كان يعانى من حالة رهاب قبل عامين.

واستأنفت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التدريبات من خلال مجموعات صغيرة هذا الأسبوع، في الوقت الذي تتطلع فيه المسابقة لعودة محتملة الشهر المقبل، بعد أن توقفت منذ 13 مارس/آذار الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال هندرسون -في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" اليوم الجمعة- "أعتقد أن كل شخص في موقف مختلف مع عائلته وفي بيته".

وأضاف "في نهاية المطاف إذا لم تشعر بالأمان والراحة، فلا يجب أن تشعر بأنك مجبر أو يتم الضغط عليك للعودة إلى العمل".

وتابع "أحترم اللاعبين الذين أعربوا عن عدم ارتياحهم لتلك الخطوة، وأتمنى أن يحترموا رأيي وكذلك سائر اللاعبين الذين عادوا للتدريبات".

وعاد هندرسون للتدريبات مع ليفربول الأسبوع الجاري، معربا عن ثقته بقدرة ناديه على تأمين حياة اللاعبين بأقصى درجة ممكنة.

وواصل "موقف كل شخص يختلف عن الآخر لكن في النهاية بالنسبة لي أشعر بالأمان هنا في ملعب التدريب، وإلا لم أكن هنا وكذلك زملائي".

وأضاف "أستطيع فقط التحدث بالنيابة عنا، لكنني أحترم تماما الأشخاص الذين يخالفوني الرأي والذين لا يشعرون بالراحة (حاليا)".

وتابع "لو شعر أحد زملائي بشيء مثل هذا، سوف أشجعه وأدعمه بشكل كلي حتى يشعر بأنه الوقت المناسب للعودة".

وكان قائد نادي واتفورد تروي ديني أكد أنه لن يعود لتدريبات الفريق بسبب مخاوف بشأن ابنه البالغ من العمر خمسة أشهر والذي يعاني من مشاكل في الجهاز التنفسي.