كواليس صفقة انتقال مارتينيز من إنتر لبرشلونة

لا يزال برشلونة وإنتر الإيطالي يتفاوضان على صفقة انتقال المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز إلى الفريق الكتالوني، ولكن من الواضح أن لاعب الوسط التشيلي أرتورو فيدال لن يكون جزءا من أي صفقة بين الناديين، حسبما أفادت تقارير صحفية إسبانية أمس الأربعاء.

ووضع الناديان الأسس الخاصة بالصفقة بالفعل، ويأمل برشلونة الآن في دمج اللاعبين في الصفقة للمساعدة في خفض سعر مارتينيز -الذي يمتلك شرطا جزائيا في عقده يسمح له بالرحيل عن الفريق الإيطالي مقابل 111 مليون يورو- لأن البرسا لا يرغب في دفع المبلغ بالكامل.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن برشلونة وضع العديد من اللاعبين على الطاولة، مشيرة إلى أن إنتر بصدد اتخاذ القرار الذي يناسبه.

وأوضحت الصحيفة المدريدية أن فيدال ليس من ضمن اللاعبين الذين يرغب إنتر في التعاقد معهم، وهو ما يثير الدهشة إلى حد ما إذا ما تم النظر إلى قوة العلاقة التي تربطه مع مدرب الفريق الإيطالي أنطونيو كونتي.

وسبق أن عمل فيدال وكونتي بشكل رائع معا في يوفنتوس، حيث ساهما في إعادة "السيدة العجوز" إلى قمة كرة القدم الإيطالية، ورغم ذلك فإن كونتي لا يهتم بلمّ الشمل مع الدولي التشيلي.

من جانبها، أشارت صحيفة "سبورت" الكتالونية إلى أنه ربما يدخل الناديان في صفقة بشأن فيدال بشكل منفصل إذا تغيرت الأمور.

وطرحت صحيفة "ماركا" مجموعة من لاعبي برشلونة الذين أبدى كونتي اهتماما بهم، حيث يأتي في مقدمتهم البرتغالي نيلسون سيميدو والإسباني جونيور فيربو.

وعرض الفرنسيان جان-كلير توديبو وصامويل أومتيتي ثنائي برشلونة على إنتر، لكن أومتيتي لا يرغب في مغادرة ملعب كامب نو في تلك الفترة.

وفي نهاية تقريرها كشفت "ماركا" عن أن كونتي "معجب" بالكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب برشلونة، مضيفة أنه سيكون على رأس قائمة خياراته، لكن لاعب الوسط الدولي أوضح أنه لن يوقع لإنتر.