شاهد.. الكاف يتساءل عن الموهبة الخاصة لأبو تريكة والجزيرة نت يجيب

ناصر صادق

جدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) مدح نجم الأهلي والمنتخب المصري السابق محمد أبو تريكة، المتوج مع منتخب بلاده بلقب كأس أفريقيا ثلاث مرات متتالية.

وتحت عنوان أربعاء السحرة، غرد الحساب الرسمي للكاف على تويتر، مادحا مهارات أبو تريكة، ومتسائلا "هل استخدم أي لاعب أفريقي وجه قدمه الخارجي مثل الماجيكو؟"، مع مقطع فيديو لبعض لمساته الساحرة بوجه القدم الخارجي.

أربعاء السحرة 🧙‍♂️ وهل استخدم أي لاعب إفريقي وجه قدمه الخارجي كما استخدمه "الماچيكو"؟ 🔥 دقيقة مع الساحر ⁦@trikaofficial⁩.⁦#WednesdayWizards pic.twitter.com/1ZToer9wQL — CAF – AR (@caf_online_AR) May 20, 2020

ويجيب لاعب منتخب مصر السابق ومحلل كرة القدم سمير صبري، للجزيرة نت عن هذا السؤال بقوله إنه لم ير أفضل من أبو تريكة في استخدام وجه القدم الخارجي في اللعب بالقارة السمراء، مشيرا إلى أنها موهبة نادرة جدا ويذكر أن نجم الأهلي والزمالك السابق رضا عبد العال كان مميزا بها أيضا.

ويضيف صبري أن مرونة مفصل القدم اليمنى لأبو تريكة جعله متميزا بتكنيك فريد في هذه المهارة التي تحتاج توافقا عضليا وعصبيا كبيرا.

ويذكر صبري أن لاعب الأهلي السابق رضا شحاته زامله لفترة بفريق إنبي المنافس بالدوري الممتاز المصري، وكان يتغنى بمهارة استخدام أبو تريكة لمهارة التمرير والتصويب بوجه القدم الخارجي في التدريبات.

وأكد صبري أن كلام شحاته يوضح سر تنمية أبو تريكة لهذه المهارة، وهو أنه كان دائم التدريب عليها في التمرير الدقيق والتصويب أيضا، مع أنه درس في علم تدريب كرة القدم أن باطن القدم هو الطريقة المثلى للتمرير الدقيق.