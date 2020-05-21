كلمة "ريمونتادا" الإسبانية تدخل أشهر المعاجم الفرنسية

ذكرت صحيفة " لوبوان" الفرنسية أن معجم "لاروس" أشهر معاجم اللغة الفرنسية أضاف كلمة "ريمونتادا" الإسبانية، ووضع لها تعريفا رياضيا بحتا.

وأوضحت الصحيفة أن تعريف الكلمة سيكون على الشكل التالي: عودة غير متوقعة في النتيحة تسمح للفريق الخاسر بالفوز في المباراة رغم أن النتيجة أو فارق الأهداف بين الفريقين كبير.

بمعنى آخر، أي فوز غير متوقع لفريق أو لاعب في أي مسابقة رياضية.

يذكر أن هذه الكلمة اشتهرت وباتت تستخدم بكافة اللغات بعد العودة "الملحمية" لبرشلونة في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا نسخة 2017 أمام باريس سان جيرمان، إذ كان الفريق الباريسي فائزا بملعبه ذهابا 4-1، لكن عاد البرسا في مباراة الإياب وفاز بالمباراة 6-1 وتأهل لربع نهائي المسابقة وقتها 6-5 بمجموع المباراتين.

وفي نصف نهائي النسخة الماضية من المسابقة القارية الأم حقق توتنهام "ريمونتادا" أيضا ضد أياكس، إذ خسر ذهابا على ملعبه بهدف نظيف، ثم كان متأخرا في الإياب بهولندا بهدفين دون رد حتى الدقيقة الـ55 من المباراة، قبل أن "ينتفض" السبيرز ويسجل ثلاثية بتوقيع البرازيلي لوكاس مورا، بينها هدف في الدقيقة الـ96، ويعادل النتيجة 3-3 ويتأهل إلى النهائي، لأنه سجل أهدافا أكثر خارج ملعبه.