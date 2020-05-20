نتائج مبشرة لفحوصات كورونا.. فرق البريميرليغ تقترب من استئناف الموسم

كشف الدوري الإنجليزي لكرة القدم أنه بعد الفحوصات التي خضع لها أعضاء 19 فريقا في البريميرليغ للكشف عن فيروس كورونا، جاءت نتائج 6 حالات فقط إيجابية.

وأجرى 748 لاعبا وفنيا فحوصات في اليومين الماضيين، تبين أن 6 منهم فقط ينتمون إلى ثلاثة نواد جاءت نتائجهم إيجابية.

ويتبقى فقط فريق واحد أجرى الفحوصات أمس ولم تظهر بعد نتائج لاعبيه وأفراد الجهازين الفني والتدريبي.

ولم يعلن البريميرليغ أي معلومات عن الأشخاص والفرق المصابة، ولكن بيانا صادرا عنه أشار إلى أن الحالات الإيجابية طُلب منها الحجر الصحي لمدة أسبوع.

وأوضح البيان "أن البريميرليغ لن يعطي أي تفاصيل إضافية عن اللاعبين والفرق بسبب المحاذير القانونية والظروف المحيطة بالفحوصات".

وكان 20 فريقا قد وافقوا أمس على العودة إلى التدريبات اليوم الثلاثاء، وبدأت الفرق تدريباتها الفردية والجماعية مع تطبيق الإجراءات الصحية المطلوبة من السلطات الصحية البريطانية.

وبحسب البروتوكول المتبع، فإن الحصة التدريبية يجب ألا تستغرق أكثر من 75 دقيقة، مع تعقيم متواصل للملاعب وأعلام الركنيات، والكرات، وشباك المرمى، قبل كل حصة تدريبية وبعدها.

كما ستجرى فحوصات فيروس كورونا للاعبين مرتين أسبوعيا، إضافة إلى قياس درجات حرارتهم بشكل دوري، وملء استبيانات تعطى للاعبين لتعبئتها قبل كل حصة تدريبية.

وتأمل الحكومة البريطانية أن يستأنف الموسم منتصف الشهر المقبل دون جماهير، على أن تبث جميع المباريات مجانا وعلى الهواء مباشرة.