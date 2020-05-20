صور وأصوات ودمى.. ابتكارات لتعويض غياب جماهير الرياضة عن المدرجات

يسعى منظمو المسابقات الرياضية العائدة لاستئناف نشاطها، بعد توقف قسري تجاوز شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، لإيجاد طرق تجعل المدرجات الفارغة من الجماهير أكثر جاذبية.

وكان شرط إقامة المنافسات خلف أبواب موصدة من أهم البنود في لائحة طويلة من الإجراءات التي طلبتها الحكومات للسماح بإعادة الحياة إلى الرياضة.

وكالة الأبناء الفرنسية تلقي الضوء على بعض هذه الابتكارات حول العالم:

روبوتات موسيقية

اتخذت الرياضة منحى خياليا عندما انطلق دوري البيسبول في تايوان الشهر الماضي، حيث قرع رجال آليون الطبول في عرض موسيقي مباشر من المدرجات.

وفي مشهد مشابه لما يمكن رؤيته في سلسلة "حرب النجوم" السينمائية، ظهرت مجموعة من الروبوتات تضع الشعر المستعار قارعة الطبول في المباراة الافتتاحية لفريق راكوتين مونكيز.

كما وزعت حول الملعب دمى على شكل إنسان مرتدية ألوان الفريق، بالإضافة إلى مجسمات مصنوعة من الورق المقوى تعوض المشجعين.

#تايوان تستأنف دوري البيسبول بحضور جماهيري (إفتراضي) بعد انخفاض حدة فايروس #كورونا في البلاد. 😉😉 pic.twitter.com/7FpoL7FrXH — عراق كيكرز (@iraq_keekers1) April 15, 2020

حشد الطاقة

وتبنّى بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني فكرة وضع مجسمات من الورق المقوى لملء المقاعد الفارغة خلال مباراته الأولى بعد استئناف نشاط البوندسليغا، حيث منح مشجعيه فرصة الحصول على صورة مجسمة لهم بالحجم الطبيعي لوضعها في المدرجات.

وأقدم الآلاف من مشجعي الفريق على هذه الخطوة مقابل دفع مبلغ 19 يورو لوضع صورتهم في ملعب بوروسيا بارك.

وقال ممثل المشجعين توماس فاينمان لموقع رابطة البوندسليغا على شبكة الإنترنت "إن منظمي الحملة غير قادرين على تلبية الطلبات الكثيرة التي تردهم. بالكاد نستطيع الاستمرار في محاولة تثبيتها جميعا".

الهتافات المسجلة

واستعاضت ملاعب كوريا الجنوبية عن هدير حشود مشجعي كرة القدم بالأصوات المسجلة للهتافات والاحتفالات، حيث ترددت أصداء تسجيلات الهتافات الشعبية حول الملاعب الفارغة والتي استضاف بعضها مباريات في كأس العالم 2002.

كما سيتمكن متابعو كرة القدم الأسترالية عبر التلفزيون سماع أصوات الجماهير المسجلة مسبقا والتي سترافق لقطات المباراة عندما تستأنف البطولة الشهر المقبل.

التشجيع عن بعد

وفي الوقت نفسه، أطلق مطوّرو البرامج تطبيقا يدعى "ماي آب لوز" يسمح للمشجعين بالتشجيع عن بعد.

ويمكن للمستخدمين الاختيار من بين التشجيع والتصفيق والهتافات والصفير، ويتم تشغيل الأصوات الناتجة عنهم عبر مكبرات صوت الملعب وأنظمة صوت خاصة بالمتفرجين، كما تتوفر شعارات وهتافات خاصة بالفرق.

كما اتخذ منظمو بطولة البيسبول في كوريا الجنوبية نهجا تكنولوجيا عاليا مع المشجعين، حيث سيتم بث صورهم مباشرة عبر شاشات عملاقة في الملعب خلال مشاهدتهم للمباراة عبر الإنترنت.

بيسبول مع المشويات

تقوم مشجعات فرق البيسبول في تايوان خلال المباريات بالتفاعل المباشر من الملعب مع الجمهور، حيث يقمن بالدردشة معهم وبث الرقصات عبر هواتفهن النقالة، حتى أن إحدى المشجعات أعدت المشاوي أثناء جلوسها في المدرجات وتناولتها خلال بث مباشر لها.

ويتمتع دوري البيسبول في تايوان بشعبية غير معتادة خلال أزمة فيروس كورونا، حيث شاهده الملايين من المشجعين المحرومين من المنافسات الرياضية بتعليقات بالإنجليزية عبر العالم.

دمى مشبوهة

لكن أكثر ما لفت الانتباه ما قام به "إف سي سول" الكوري الجنوبي المتهم باستخدام دمى جنسية لملء الفراغ في مدرجات ملعبه في مباراته الأحد الماضي ضد غوانغجو بدوري كرة القدم المحلي.

ونفى النادي -الذي يواجه مخاطر الإجراءات التأديبية- في بيان أن تكون الدمى لها طابع جنسي، مشيرا إلى أن موزعا عرضها مجانا وقال "نأسف بصدق لتسببنا في قلق بالغ لدى المشجعين".