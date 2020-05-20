بعد حرمانه عامين من دوري الأبطال.. الشهر المقبل موعد النظر في استئناف مانشستر سيتي

حددت المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي (كاس) يومي 8 و10 يونيو/حزيران المقبل للنظر في استئناف مانشستر سيتي ضد قرار حرمانه من المشاركة في المنافسات الأوروبية لعامين بسبب مخالفة لوائح اللعب المالي النظيف.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قد حظر مشاركة المان سيتي في دوري أبطال أوروبا لمدة عامين مع تغريمه 30 مليون يورو، بعد الكشف عن مبالغة النادي الإنجليزي في قيمة إيرادات الرعاية بين عامي 2012 و2016.

ويتعين الفصل في هذه القضية قبل موعد قرعة دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل.

واستأنف "السيتيزنز" ضد قرار اليويفا فور صدوره، رافضا الادعاءات التي تتهم النادي بانتهاكات جسيمة للقواعد.

وذكرت تقارير إعلامية أن الانتهاكات المزعومة تتعلق براعي النادي الإنجليزي شركة طيران "الاتحاد" الإماراتية الحكومية ومقرها أبو ظبي.

وكانت مجلة "دير شبيغل" الألمانية أكدت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أن مالك النادي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان موّل جزءا كبيرا من عقد الرعاية المبرم مع طيران الاتحاد من جيبه الخاص، وهو ما نفاه النادي.

وفي حال تأييد الحكم، لن يتمكن المان سيتي من المشاركة في دوري أبطال أوروبا خلال الموسمين المقبلين 2020-2021 و2021-2022 في حال تأهل الفريق إلى أبرز بطولة أوروبية للأندية.

وتهدف قواعد اللعب المالي النظيف التي بدأ تنفيذها عام 2011، إلى منع الأندية من الحصول على أموال بلا حدود من اتفاقيات رعاية يتم تضخيمها مع مؤسسات تابعة للملاك.

ويحتل السيتي حاليا المركز الثاني في الدوري الممتاز المتوقف منذ 9 مارس/آذار الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا، متأخرا بفارق 25 نقطة عن ليفربول المتصدر قبل 9 جولات على النهاية.

وتخطط رابطة الدوري الممتاز لاستئناف المسابقة الشهر المقبل.