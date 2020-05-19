شاهد: مفاجأة من العيار الثقيل.. هذا أعظم لاعب في تاريخ البريميرليغ

أغلبية جماهير كرة القدم -كي لا نقول كلهم- لا يعرفون اسم اللاعب الإنجليزي ماتيو لو تيسيي الذي أمضى معظم مسيرته الكروية مع ساوثهامبتون ولكنه فاز بلقب "أعظم لاعب في البريميرليغ"، بحسب شبكة "يورو سبورت" الرياضية.

وسجل لو تيسيي 161 هدفا في 443 مباراة خلال 16 عاما لعبها مع "القديسيين".

وتفوق اللاعب الذي ارتدى قميص منتخب بلاده ثماني مرات فقط، على الفرنسي تيري هنري في التصويت النهائي بواقع 60% للإنجليزي البالغ حاليا 51 عاما، مقابل 40% للنجم السابق لأرسنال وبرشلونة.

وتخطى لو تيسيي خلال مشواره نحو نهائي التصويت كلا من كريستيانو رونالدو وريو فرديناند وستيفن جيرارد وآلان شيرر.

في حين تفوق هنري على كل من يايا توري وسيرجيو أغويرو وبول سكولز وراين غيغز قبل أن يُهزم في النهائي أمام اللاعب المغمور.

وحتى "لو تيسيي" -الذي يعمل حاليا مقدم برامج رياضية- لم يصدق فوزه بهذه الجائزة المعنوية، وقال "لم أكن أعلم أن عائلتي كبيرة لهذه الدرجة، لو تسألني عن رأيي لكنت اخترت هنري، ولكن إذا أخذنا كل شيء بعين الاعتبار، وليس فقط الألقاب التي توج بها اللاعبون والنوادي التي لعبوا لها وركزنا على المقومات الطبيعية، قد أفهم لماذا فزت بهذا التصويت".