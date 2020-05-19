تضم نحو 30 لاعبا.. قائمة "للبيع" في ريال مدريد وبرشلونة

سنشهد في الميركاتو الصيفي القادم، الكثير من الوداع والاستقبال في أروقة ناديي ريال مدريد وبرشلونة.

فبين اللاعبين الحاليين والذين يعودون من الإعارة واللاعبين المنضمين إلى الناديين، سيكون هناك نحو 30 لاعبا سيستغني عنهم عملاقا الكرة الإسبانية.

ففي ريال مدريد، هناك 10 لاعبين فتح لهم طريق الخروج، في مقدمتهم الكولومبي خاميس رودريغيز والويلزي غاريث بيل والإسباني لوكاس فاسكيز والبرازيلي مارسيلو والإسبانيان إبراهيم دياز وماريانو دياز، وحتى المغربي أشرف حكيمي لم يحسم بعدُ إن كان سيعود إلى الملكي في الصيف أو سيبقى في دورتموند. ومن بين الأسماء المقترح الاستغناء عنها: الصربي لوكا يوفيتش الذي انضم الموسم الماضي من آينتراخت فرانكفورت لكنه لم يقدم الإضافة.

أما قائمة "للبيع" في برشلونة فتضم ضعف ما تضمه نظيرتها في الميرينغي، إذ إن الفريق الذي لا يملك سوى 19 لاعبا في الفريق الأول مستعد لبيع الكثير منهم كالإسبان الحارس نيتو وسيرجي روبرتو وفيربو جونيور والفرنسي صامويل أومتيتي والكرواتي إيفان راكيتيش والتشيلي أرتورو فيدال، وحتى الوافد الجديد الدانماركي مارتن برايثوايت.

وانتشرت أنباء عن اتفاق مبدئي بين البرسا ويوفنتوس بشأن صفقة تبادل تضم كلا من البرتغالي نيلسون سيميدو لاعب برشلونة والبوسني ميراليم بيانيتش والإيطالي دي تشيليو لاعبي السيدة العجوز، غير أن الأخير -على ما يبدو- لن يسمح لبيانيتش بالرحيل إلى "الكامب نو" دون قدوم البرازيلي آرثور ميلو لاعب البرسا مكانه.

أما الفرنسي عثمان ديمبلي فيأمل برشلونة بيعه، ولكن سجله في الإصابات قد يعرقل إتمام أي صفقة، بينما البرازيلي كوتينيو المعار إلى بايرن ميونيخ فيُتوقع أن يعود إلى الفريق الكتالوني هذا الصيف، ويأمل الفريق بيعه بسعر جيد لأن بقاءه سيكلف الفريق نحو 50 مليون يورو.

ومن بين اللاعبين المعارين الذين يريد البرسا بيعهم: السنغالي موسى واغيه، والألماني جان كلير توديبو، والإسباني كارليس ألينيا، والبرازيلي رافينيا.