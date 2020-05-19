الريال والبايرن وإنتر.. دورة ودية لجمع التبرعات لدعم الفرق الطبية بمواجهة كورونا

أعلنت أندية ريال مدريد وبايرن ميونيخ وإنتر ميلان تنظيم دورة مصغرة أطلق عليها "كأس التضامن الأوروبية – كرة القدم للأبطال" بهدف جمع تبرعات لدعم موارد خدمات الرعاية الصحية في كل من إيطاليا وإسبانيا وليس في ألمانيا.

وفي بيانات منفصلة، أكدت هذه الأندية أن المباريات ستقام في ملاعبها وسيتم خلالها جمع التبرعات.

وقال بيان بايرن ميونيخ بطل ومتصدر دوري ألمانيا، "الدخل الصافي لهذه المباريات الثلاث سيتم التبرع به للخدمات الصحية في إيطاليا وإسبانيا".

وأضاف البيان "يعتبر بايرن ميونيخ مساهمته في ذلك رمزا لدعم وجود أوروبا موحدة يتولى فيها الجميع مسؤولية بعضهم بعضا".

وقال رئيس مجلس إدارة بايرن ميونيخ، كارل-هاينز رومنيجه، "رغم كل المعاناة ورغم كل المشكلات، فإننا في ألمانيا ربما نكون محظوظين في ظل صمود نظامنا الصحي خلال هذه الأزمة".

وأضاف اللاعب السابق "لكننا أيضا شهدنا صورا مروعة في إيطاليا وإسبانيا، وهما من أكثر الدول تضررا في أوروبا جراء الوباء".

وإيطاليا هي ثاني أكثر دول أوروبا تضررا بوباء كورونا بعد بريطانيا، إذ تسبب الفيروس في وفاة أكثر من 32 ألف شخص فيها، في حين تحتل إسبانيا المركز الثالث بعدها بعد أن بلغ عدد الوفيات فيها 27 ألف

حالة.

وبعكس إيطاليا وإسبانيا فقد بلغ عدد حالات الوفاة في ألمانيا ثمانية آلاف تقريبا.

وأصبح الدوري الألماني السبت الماضي، أول بطولة كبرى في أوروبا تستأنف نشاطها بعد توقف النشاط الرياضي في مارس/آذار الماضي بسبب ظهور الفيروس سريع العدوى.

ويلتقي الفريق البافاري في ملعبه "آليانز أرينا" مع الملكي الذي سيستضيف في ملعبه "سانتياغو بيرنابيو" الفريق الإيطالي، في حين يستضيف الأخير البايرن في ملعبه "سان سيرو".

وقالت الأندية الثلاثة إنها ستوجه الدعوة للعاملين في الفرق والخدمات الصحية لحضور المباريات التي ستقام عندما يسمح للجمهور بالعودة للمدرجات دون أي مخاطر صحية.