أحدث المستسلمين لكورونا.. سلتيك يتوج بطلا للدوري الأسكتلندي

أصبحت أسكتلندا أحدث الدول التي تقرر إنهاء موسم كرة القدم بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا، مع منح اللقب لفريق سلتيك.

وقال رئيس رابطة الدوري الأسكتلندي مردوخ ماكلينان اليوم الاثنين "كنا نفضل جميعا أن نشاهد المباريات تقام في الملاعب وأمام الجماهير".

وأضاف "تسبّب فيروس كورونا في إحداث فوضى في المنافسات الرياضية حول العالم، وستكون العواقب وخيمة لفترة طويلة".

وبينما تسعى بطولة الدوري الإنجليزي لاستئناف منافساتها مجددا وسط تفشي كورونا، كان الاتجاه في أسكتلندا نحو إنهاء الموسم، خاصة مع قلة قيمة عقود البث التلفزيوني.

وأُلغيت بطولة الدوري في هولندا وبلجيكا وفرنسا رغم استئناف الدوري الألماني يوم السبت الماضي، كما تأمل إيطاليا وإسبانيا استئناف منافساتهما الشهر المقبل.

وطلب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) من جميع بطولات الدوري تقديم خططها بشأن استئناف أو إيضاح أسباب الإلغاء مع حلول يوم 25 مايو/أيار الجاري.

ومنح القرار فريق سيلتك لقب الدوري الأسكتلندي للمرة التاسعة على التوالي، ليعادل رقمه القياسي. كما حدد الترتيب النهائي بمعدل النقاط لكل مباراة.

واحتل رينجرز -الغريم التقليدي لسيلتك- المركز الثاني ليتأهل مع فريق ماذرويل -الثالث في الترتيب- إلى بطولة الدوري الأوروبي، بينما يُتوقع أن يُمنح فريق أبردين -صاحب المركز الرابع- بطاقة الصعود إلى المسابقة الأوروبية ليحل محل بطل كأس أسكتلندا التي ألغيت.