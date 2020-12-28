"عالِجوا راتب العوضات".. فيديو مؤثر للمدرب الأردني يثير ضجة على منصات التواصل

انتشر مقطع فيديو مؤثر للمدرب الأردني راتب العوضات يناشد فيه الملك عبدالله الثاني، بعد إصابته بمرض السرطان وحاجته إلى توفير ثمن العلاج، في ظل الظروف المادية الصعبة التي يعيشها.

وأثار الفيديو ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، وأطلق مغردون وسم "عالِجوا راتب العوضات" الذي تصدر الوسوم الأكثر تفاعلا على تويتر في الأردن، لإيصال صوت لاعب الفيصلي السابق إلى كل الجهات المعنية ومساعدته في العلاج.

ونشر العوضات الملقب بـ"الضبع" مقطع فيديو آخر على صفحته عبر موقع فيسبوك، يناشد فيه الملك عبدالله والديوان الملكي والمسؤولين بمساعدته بسبب التكاليف المرتفعة للعلاج، مشيرا إلى خوفه على مستقبل أولاده إن حدث له شيء.

واستهجن نشطاء عدم اكتراث الجهات المعنية بمتابعة حالة العوضات رغم كل ما قدمه لناديه ولمنتخب الأردن، لافتين إلى أن علاجه ليس منحة أو مكرمة بل هو حق من حقوقه.

ووصف بعض المغردين ما يحدث مع العوضات بـ"العيب والعار" على المسؤولين في الدولة. وقالت مغردة "مستحيل بيوم (في يوم ما) أتقبّل فكرة إنه (أن) العلاج عنا (عندنا) لازم يقلب مناشدات وهاشتاغات (وسوم) وهو عبارة عن أبسط الحقوق! بأي يوم من الأيام لا سمح الله ممكن يجي (يأتي) دور أي حدا فينا (واحد منا) أو دور حدا (شخص) عزيز علينا وما بقول (ولا أقول) غير يا رب لا تحوجنا لغيرك".

مستحيل بيوم أتقبّل فكرة إنه العلاج عنا لازم يقلب مناشدات وهاشتاجات و هو عبارة عن أبسط الحقوق! بأي يوم من الأيام لا سمح الله ممكن يجي دور أي حدا فينا أو دور حدا عزيز علينا وما بقول غير يا رب لا تحوجنا لغيرك. #عالجوا_راتب_العوضات — راما (@Therammaa) December 27, 2020

الكابتن #راتب_العوضات فرحنا كثير وهو بأمس الحاجة نوقف معاه لعلاجه قدّم الكثير مع منتخب الوطن وناديه الزعيم❤️وإنجازاته الكثيرة كلها باسم الأردن 🇯🇴 #علاج_الكابتن_راتب_حق#عالجوا_راتب_العوضات pic.twitter.com/pbmRNvYyM5 — Abo Issa (@HdeebI) December 28, 2020

عيب والله عيب لاعب كرة قدم مخضرم بحجم الكابتن راتب العوضات أفنى زهرة شبابه في خدمة ناديه ووطنه.. عااار يكون ختامها إستجداء حقّه في العـــلاج..#عالجوا_راتب_العوضات pic.twitter.com/eB6Ln5JldV — Oday_Mohammed (@OdayMohammed10) December 28, 2020

يا حيف بس

الزلمه قدم شبابو للمنتخب والفيصلي

وبس مرض ما لقى حدا يقدملو

قلبونا وربنا معك يا ضبع #عالجوا_راتب_العوضات pic.twitter.com/uOyH1tVzyV — Karam Hazaimeh (@HazaimehKaram) December 28, 2020

الله يشفيه ويعافيه اولا وآخرا.

لكن وين المشكلة الآن….معالجته داخل #الاردن والا بالخارج؟الخدمات الصحية الحكومية يجب ان نُقدم للأردنيين على قدم المساواه بصرف النظر عن المكانة والرتبة، والتمييز في تقديمها وجعلها على درجات هو عار وعيب.#عالجوا_راتب_العوضات — Emad Theeb Alomari (@EmadTheebAlomar) December 28, 2020

أعتبروه واحد من مسؤولين البلد وطلعوه يتعالج برا #عالجوا_راتب_العوضات — Yousef G. Bisher (@YousefBisher) December 28, 2020

علاج الضبع ليس منحة او مكرمة بل هو حق من حقوقه ، بعد كل الذي قدمه للاندية الاردنية والمنتخب #عالجوا_راتب_العوضات pic.twitter.com/NgwzZgsjzy — Hosam hesa (@Hosam_alhesa) December 28, 2020