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رياضة|أردن

"عالِجوا راتب العوضات".. فيديو مؤثر للمدرب الأردني يثير ضجة على منصات التواصل

العوضات طالب الملك والمسؤولين بمساعدته بسبب التكاليف المرتفعة للعلاج (رويترز)
العوضات طالب الملك والمسؤولين بمساعدته بسبب التكاليف المرتفعة للعلاج (رويترز)
28/12/2020

انتشر مقطع فيديو مؤثر للمدرب الأردني راتب العوضات يناشد فيه الملك عبدالله الثاني، بعد إصابته بمرض السرطان وحاجته إلى توفير ثمن العلاج، في ظل الظروف المادية الصعبة التي يعيشها.

وأثار الفيديو ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، وأطلق مغردون وسم "عالِجوا راتب العوضات" الذي تصدر الوسوم الأكثر تفاعلا على تويتر في الأردن، لإيصال صوت لاعب الفيصلي السابق إلى كل الجهات المعنية ومساعدته في العلاج.

ونشر العوضات الملقب بـ"الضبع" مقطع فيديو آخر على صفحته عبر موقع فيسبوك، يناشد فيه الملك عبدالله والديوان الملكي والمسؤولين بمساعدته بسبب التكاليف المرتفعة للعلاج، مشيرا إلى خوفه على مستقبل أولاده إن حدث له شيء.

واستهجن نشطاء عدم اكتراث الجهات المعنية بمتابعة حالة العوضات رغم كل ما قدمه لناديه ولمنتخب الأردن، لافتين إلى أن علاجه ليس منحة أو مكرمة بل هو حق من حقوقه.

ووصف بعض المغردين ما يحدث مع العوضات بـ"العيب والعار" على المسؤولين في الدولة. وقالت مغردة "مستحيل بيوم  (في يوم ما) أتقبّل فكرة إنه (أن) العلاج عنا (عندنا) لازم يقلب مناشدات وهاشتاغات (وسوم) وهو عبارة عن أبسط الحقوق! بأي يوم من الأيام لا سمح الله ممكن يجي (يأتي) دور أي حدا فينا (واحد منا) أو دور حدا (شخص) عزيز علينا وما بقول (ولا أقول) غير يا رب لا تحوجنا لغيرك".

 

المصدر : خدمة سند

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