عسكرة الكرة المصرية؟.. لواء بالجيش يعلن ترشحه لرئاسة اتحاد الكرة

أعلن اللواء مجدي اللوزي رئيس جهاز الرياضة العسكري السابق الترشح لرئاسة اتحاد كرة القدم المصري بالانتخابات المقبلة، في بيان صحفي تم إرساله للصحافة المحلية، مما أثار المخاوف من امتداد سيطرة العسكريين إلى مجال الرياضة.

وفي بيانه قال اللوزي إنه يهدف إلى "دعم الكرة المصرية وتطويرها" معتمداً على سجل إنجازاته الرياضي الحافل والبطولات الدولية التي حققها عبر قيادته للرياضة العسكرية، مشيرا إلى أنه سيعقد مؤتمراً صحفياً الفترة القادمة لإعلان تفاصيل ترشحه.

وبحسب البيان، فقد تولى اللوزي عدة مناصب رياضية بينها رئاسة جهاز الرياضة العسكري وعضوية المجلس القومي للرياضة إضافة إلى عضوية مجلس إدارة "طلائع الجيش" وهو ناد تابع للجيش ينافس في دوري كرة القدم الذي شهد السنوات الأخيرة مشاركة أندية أخرى تابعة للجيش مثل الإنتاج الحربي وحرس الحدود فضلا عن نادي الداخلية التابع للشرطة.

ضربة البداية وجس النبض

وكان فاروق جعفر، نجم منتخب مصر والزمالك، ومدرب طلائع الجيش السابق، طالب بإسناد إدارة اتحاد الكرة للقوات المسلحة في أعقاب خروج المنتخب من منافسات كأس الأمم الأفريقية 2019 على يد جنوب أفريقيا في البطولة التي نظمتها مصر.

وخلال لقاء مع أحمد موسى، الإعلامي المقرب من السلطة، قال جعفر "لقد عملت مع طلائع الجيش لمدة 7 سنوات، ولا يوجد أفضل من انضباط القوات المسلحة.. ومينفعش نادي يمشي كلمته على اتحاد الكرة، ولا بد أن تمسك الكرة بيد من حديد".

وقوبل اقتراح جعفر وقتها بالاستهجان من قبل عدد من الناشطين على رأسهم الناقد الرياضي علاء صادق الذي أشار إلى أن العسكر سيطروا على اتحاد الكرة من 1936 إلى 1967 برئاسة وزيري الحربية محمد حيدر ثم عبد الحكيم عامر، أغلب الوقت. ولم تصل مصر لكأس العالم نهائيا.

وساهم إعلاميون مقربون من النظام في ترويج الفكرة حيث مازح الإعلاميان عمرو أديب وأسامة كمال وزير النقل الفريق كامل الوزير بترشيحه لتدريب المنتخب، ليرد عليهم بأنه جاهز لكن لاعبي المنتخب لن يتحملوه قائلا "هاخدهم وأطلع على جبل الجلالة، وهقطع نفَسهم كل يوم وبعدها يروحوا يكسبوا إنجلترا والمنتخبات الكبيرة".

المثير أن الوزير أطلق هذه الدعابة صباحا خلال جلسة حوارية على هامش مؤتمر تكنولوجيا النقل (Cairo ICT) المنعقد بمركز المؤتمرات بالقاهرة الجديدة، ثم أعادها مساء في اتصال هاتفي في برنامج "90 دقيقة" على قناة المحور، وأعادها أديب في اتصال آخر مع الوزير في برنامجه على قناة "إم بي سي" (MBC) وكأنها تمهيد لشيء ما.

لواءات الرياضة

يُذكر أن الضباط الكبار بالجيش والشرطة لم يغيبوا عن إدارة الكرة حيث تولى محمد حيدر باشا، وزير الحربية في عهد الملك فاروق، وهو فريق سابق بالقوات المسلحة، رئاسة اتحاد الكرة من عام 1937 وحتى 1947 كما ترأس نادي فاروق (الزمالك حاليا). وعقب ثورة يوليو/تموز 1952 نصب وزير الدفاع المشير عبد الحكيم عامر (ابن اخت حيدر باشا) نفسه رئيسا لمجلس إدارة اتحاد الكرة عام 1958 وتولى أخوه حسن عامر حينها رئاسة الزمالك.

كما تولى رئاسة الاتحاد اللواء مصطفى علواني "الكسار" عام 1981، والعميد إبراهيم الجويني عام 1988، قبل أن تنتقل الهيمنة إلى لواءات الشرطة: الدهشوري حرب الذي ترأس مجالس معينة ومنتخبة أعوام 1992 و1993 و1999 و2000.

ورغم غيابهم الأعوام الأخيرة، لم يغب اللواءات عن المناصب الأخرى بالاتحاد حيث بقوا في الكواليس وكان آخرهم ثروت سويلم الذي تولى منصب المدير التنفيذي للاتحاد عام 2012 ثم أصبح رئيسا تنفيذيا للاتحاد عقب استقالة مجلس هاني أبو ريدة عام 2019 قبل أن يتقدم باستقالته عقب تعيين عمرو الجنايني رئيسا للاتحاد.

وهناك آخرون برتبة لواء معينون أيضا في لجان اتحاد الكرة بل وسيطروا، حيث كان محمد عبد السلام نائب لجنة أندية القسم الأول، واللوزي النائب الثاني، وكل من محمد سمير حلبية وعاصم الدسوقي عضوي اللجنة.

وقد أثار اعتزام اللوزي الترشح لاتحاد الكرة حالة من الجدل والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.