"يد الله".. هل حاول ميسي تكرار لقطة مارادونا؟

في الدقيقة الـ29 من مواجهة برشلونة وضيفه أوساسونا في الليغا، لفتت جماهير كرة القدم لقطة، رفع فيها يده النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد البرسا في محاولة لتسجيل هدف في المباراة التي انتهت بفوز البرسا برباعية نظيفة.

Messi trying to recreate the hand of god 😂 pic.twitter.com/fHhGdxUEkx — MessiTeam (@Lionel10Team) November 29, 2020

وبعد انتشار فيديو وصور لهذه اللقطة، شبه نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي طريقة رفع ميسي يده بلقطة "يد الله" التي سجل منها الأسطورة الراحل دييغو مارادونا الهدف المثير للجدل في مرمى إنجلترا بربع نهائي مونديال المكسيك عام 1986.

يذكر أن الهدف الأول احتسب لمارتن براثويت بعد متابعته لكرة البرازيلي كوتينيو التي صدها الحارس.