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"يد الله".. هل حاول ميسي تكرار لقطة مارادونا؟

ميسي لم يلمس الكرة بيده والهدف احتسب لبراثويت (مواقع التواصل)
ميسي لم يلمس الكرة بيده والهدف احتسب لبراثويت (مواقع التواصل)
29/11/2020

في الدقيقة الـ29 من مواجهة برشلونة وضيفه أوساسونا في الليغا، لفتت جماهير كرة القدم لقطة، رفع فيها يده النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد البرسا في محاولة لتسجيل هدف في المباراة التي انتهت بفوز البرسا برباعية نظيفة.

وبعد انتشار فيديو وصور لهذه اللقطة، شبه نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي طريقة رفع ميسي يده بلقطة "يد الله" التي سجل منها الأسطورة الراحل دييغو مارادونا الهدف المثير للجدل في مرمى إنجلترا بربع نهائي مونديال المكسيك عام 1986.

يذكر أن الهدف الأول احتسب لمارتن براثويت بعد متابعته لكرة البرازيلي كوتينيو التي صدها الحارس.

المصدر : الجزيرة

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