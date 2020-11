"يد الله".. هل حاول ميسي تكرار لقطة مارادونا؟

في الدقيقة الـ29 من مواجهة برشلونة وضيفه أوساسونا في الليغا، لفتت جماهير كرة القدم لقطة، رفع فيها يده النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد البرسا في محاولة لتسجيل هدف في المباراة التي انتهت بفوز البرسا برباعية نظيفة.

Messi trying to recreate the hand of god 😂 pic.twitter.com/fHhGdxUEkx

— MessiTeam (@Lionel10Team) November 29, 2020