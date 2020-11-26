دوري الأبطال.. ريال مدريد يقترب من ثمن النهائي وأتلانتا يصعق ليفربول بعقر داره

جدد فريق ريال مدريد آماله في التأهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب تغلبه بهدفين نظيفين على مضيفه إنتر الإيطالي في الجولة الرابعة بالمجموعة الثانية من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية، التي شهدت أيضا فوز بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني برباعية نظيفة على ضيفه شاختار دونيتسك.

وواصل مونشنغلادباخ صدارته المجموعة بـ8 نقاط، بفارق نقطة وحيدة أمام أقرب ملاحقيه الريال، بينما احتل شاختار المركز الثالث بـ4 نقاط، وقبع إنتر في مؤخرة الترتيب بنقطتين.

الملكي تحدى غياب بنزيمة وراموس وهزم إنتر (غيتي)

وتحدى الريال غياب نجميه المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة والمدافع المخضرم سيرخيو راموس بداعي الإصابة، ليحقق انتصاره الأول في تاريخه على إنتر داخل الملاعب الإيطالية بالمسابقات الأوروبية.

وسجل هدفي "الملكي"، البلجيكي إيدين هازارد (7 من ركلة جزاء)، والمغربي أشرف حكيمي، لاعب إنتر بالخطأ في مرمى فريقه (59).

وتضاعفت معاناة "النيراتزوري" بعد اضطراره للعب بـ10 لاعبين عقب طرد نجمه التشيلي آرتورو فيدال في الدقيقة 33.

ويأتي هذا الفوز، ليكرر الريال تفوقه على إنتر، بعدما سبق أن تغلب على الفريق الإيطالي 3-2 في الجولة الماضية للمجموعة في العاصمة الإسبانية مدريد.

مونشنغلادباخ يتصدر المجموعة الثانية بـ8 نقاط (رويترز)

وعلى ملعب "بروسيا بارك"، حقق بوروسيا مونشنغلادباخ فوزه الثاني على التوالي برباعية نظيفة على ضيفه شاختار دونيتسك برباعية نظيفة سجلها لارس شتيندل (17 من ركلة جزاء)، ونيكو إيلفيدي (34) وبريل إيمبولو في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، وأوسكار فيندت (77).

وفي المجموعة الرابعة، عزز أتلانتا الإيطالي من فرصه لبلوغ ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه على مضيفه ليفربول بهدفين دون رد، والتي شهدت فوز أياكس أمستردام الهولندي على ميتلاند الدانماركي 3-1.

ورفع أتلانتا رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثالث، بفارق الأهداف خلف أياكس صاحب المركز الثاني بالرصيد ذاته، حيث يلتقيان على ملعب الأخير في الجولة المقبلة من دور المجموعات.

رغم الخسارة لا يزال ليفربول يتصدر المجموعة الرابعة (رويترز)

على الجانب الآخر تجمد رصيد ليفربول عند 9 نقاط، لكنه ظل محافظا على صدارة الترتيب، بفارق نقطتين عن أياكس وأتلانتا. وسجل هدفي أتلانتا جوسيب إيليسيتش (60) وروبن جوسينس (64).

وفي المباراة الثانية، سجل أهداف أياكس ريان غرافينبيرش (47)، ونصير مزرواي (49) والبرازيلي ديفيد نيريس (66). قبل أن يسجل أوير مابل هدف تقليص الفارق للفريق الدانماركي (80).

وبهذه النتيجة، ودع فريق ميتلاند الدانماركي المنافسات القارية للموسم الحالي، حيث يحتل المركز الرابع الأخير دون رصيد من النقاط، بفارق 7 نقاط خلف أتلانتا صاحب المركز الثالث وأياكس صاحب المركز الثاني، وبالتالي لن يكون قادرا حتى على التأهل لمنافسات خروج المغلوب في الدوري الأوروبي.

بايرن ميونخ حصد العلامة الكاملة (رويترز)

بدوره، حسم بايرن ميونخ تأهله لثمن نهائي دوري الأبطال بعدما تغلب على ريد بول سالزبورغ النمساوي 3-1 في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الأولى، والتي شهدت أيضا تعادل أتلتيكو مدريد مع ضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي سلبا.

وعلى ملعب "أليانز أرينا"، سجل ثلاثية الفريق البافاري النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي (35) وماكسيمليان ووبر لاعب ريد بول سالزبورغ عن طريق الخطأ في مرمى فريقه (53)، وليروي ساني (68)، قبل أن يرد ريد بول سالزبورغ بهدف سجله ميرجيم بريشا (73).

ورفع بايرن ميونخ حامل اللقب رصيده إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة، ليحسم تأهله إلى دور الـ16، بينما تجمد رصيد ريد بول سالزبورغ عند نقطة واحدة في المركز الرابع الأخير.

أما أتلتيكو مدريد فقد سقط في فخ التعادل السلبي على ملعبه أمام لوكوموتيف موسكو، ليرفع رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثاني مقابل 3 نقاط للوكوموتيف موسكو في المركز الثالث.