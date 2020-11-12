شائعات انتقاله إلى سان جيرمان.. منشور والد ميسي يحسم الجدل

"بينالدو" لقب يطلقه كارهو كريستيانو رونالدو عليه ويعتبرون أن جل الأهداف التي سجلها بمسيرته جاءت من ركلات جزاء، ولكن هذا الموسم ليونيل ميسي يستحق لقب "بيسي" بعد تسجيله 6 أهداف من أصل 7 بركلات جزاء.
ردّ خورخي والد ووكيل أعمال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، على شائعات ربطت نجله بالانتقال إلى باريس سان جيرمان نهاية الموسم الحالي.
وتصدرت أخبار رحيل "البولغا" عن البرسا وكالات الأنباء والمواقع الرياضية المتخصصة لأسابيع، ووصلت الأمور حد طلب ميسي شخصيا السماح بالرحيل بعد خلافات كبيرة بينه وبين إدارة البرسا السابقة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو.
ومنذ الصيف الماضي، تتدفق الأخبار والشائعات كالسيل الجارف، أحدثها كان تقريرا نشرته شبكة "إي إس بي إن" (ESPN) الرياضية أن الفريق الباريسي دخل في مفاوضات لضم "الساحر" الأرجنتيني الصيف المقبل.
غير أن خورخي كان حازما وحاسما ونشر الخبر على حسابه الرسمي في إنستغرام، ووضع عليه عبارة "توقفوا عن اختراع الأخبار.. أنباء مزيفة".
وينتهي عقد ميسي مع برشلونة نهاية الموسم الجاري، وهذا يعني أنه في يناير/كانون الثاني المقبل سيكون حرا في التفاوض مع أي فريق راغب في ضمه.