البث الحي
رياضة

شائعات انتقاله إلى سان جيرمان.. منشور والد ميسي يحسم الجدل

عقد ميسي مع برشلونة ينتهي نهاية الموسم الجاري (رويترز)
عقد ميسي مع برشلونة ينتهي نهاية الموسم الجاري (رويترز)
12/11/2020

ردّ خورخي والد ووكيل أعمال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، على شائعات ربطت نجله بالانتقال إلى باريس سان جيرمان نهاية الموسم الحالي.

وتصدرت أخبار رحيل "البولغا" عن البرسا وكالات الأنباء والمواقع الرياضية المتخصصة لأسابيع، ووصلت الأمور حد طلب ميسي شخصيا السماح بالرحيل بعد خلافات كبيرة بينه وبين إدارة البرسا السابقة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو.

ومنذ الصيف الماضي، تتدفق الأخبار والشائعات كالسيل الجارف، أحدثها كان تقريرا نشرته شبكة "إي إس بي إن" (ESPN) الرياضية أن الفريق الباريسي دخل في مفاوضات لضم "الساحر" الأرجنتيني الصيف المقبل.

غير أن خورخي كان حازما وحاسما ونشر الخبر على حسابه الرسمي في إنستغرام، ووضع عليه عبارة "توقفوا عن اختراع الأخبار.. أنباء مزيفة".

خورخي ميسي: توقفوا عن اختراع الأخبار (مواقع التواصل)

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة نهاية الموسم الجاري، وهذا يعني أنه في يناير/كانون الثاني المقبل سيكون حرا في التفاوض مع أي فريق راغب في ضمه.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي

حول هذه القصة

المزيد من رياضة

زياش يتألق مع المغرب وتونس بالعلامة الكاملة في تصفيات أمم أفريقيا

زياش يواصل التألق بعد ظهوره اللافت مع نادي تشلسي (غيتي)

"شيك على بياض" وخلاف متصاعد.. هل اقترب رحيل راموس من ريال مدريد؟

راموس يمكن أن يتفاوض بحرية مع الفرق المهتمة به بداية من يناير/كانون الثاني المقبل (رويترز)

بعد ختام التصفيات.. تعرف على مجموعات أمم أوروبا 2021

بطولة أمم أوروبا ستقام الصيف المقبل بعد تأجيلها بسبب جائحة كورونا (رويترز)

يتفوق على الأسطورة ماير.. نوير أكثر من مجرد حارس

نوير (يسار) يقوم بدور دفاعي كما أنه يبدأ بناء الهجمات أيضا (غيتي)
الأكثر قراءة

بيلوسي: أوقفوا المراوغة.. ترامب عينه على انتخابات 2024 وإدارته تستعد لولاية ثانية بالبيت الأبيض

ترامب لم يقرّ حتى الآن بهزيمته في الانتخابات (رويترز)

لتأمين تدفق السلع والأفراد من جبهة البوليساريو.. المغرب يقيم منطقة عازلة بالكركرات

منطقة الكركرات العازلة التي تربط بين المغرب وموريتانيا (مواقع التواصل)

نهاية الحرب بين أرمينيا وأذربيجان.. الرابحون والخاسرون

مسيرات احتفالية في أذربيجان بعد إعلان وقف إطلاق النار في قره باغ، والذي اعتبره الأذريون انتصارا في المعركة (الأناضول)

العالم الألماني من أصل تركي أوغور شاهين: لقاحنا سيضرب فيروس كورونا على رأسه