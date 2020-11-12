شائعات انتقاله إلى سان جيرمان.. منشور والد ميسي يحسم الجدل

ردّ خورخي والد ووكيل أعمال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، على شائعات ربطت نجله بالانتقال إلى باريس سان جيرمان نهاية الموسم الحالي.

وتصدرت أخبار رحيل "البولغا" عن البرسا وكالات الأنباء والمواقع الرياضية المتخصصة لأسابيع، ووصلت الأمور حد طلب ميسي شخصيا السماح بالرحيل بعد خلافات كبيرة بينه وبين إدارة البرسا السابقة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو.

ومنذ الصيف الماضي، تتدفق الأخبار والشائعات كالسيل الجارف، أحدثها كان تقريرا نشرته شبكة "إي إس بي إن" (ESPN) الرياضية أن الفريق الباريسي دخل في مفاوضات لضم "الساحر" الأرجنتيني الصيف المقبل.

غير أن خورخي كان حازما وحاسما ونشر الخبر على حسابه الرسمي في إنستغرام، ووضع عليه عبارة "توقفوا عن اختراع الأخبار.. أنباء مزيفة".

خورخي ميسي: توقفوا عن اختراع الأخبار (مواقع التواصل)

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة نهاية الموسم الجاري، وهذا يعني أنه في يناير/كانون الثاني المقبل سيكون حرا في التفاوض مع أي فريق راغب في ضمه.