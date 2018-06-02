المغرب إلى التصويت النهائي لاحتضان مونديال 2026

أعلنت لجنة الخبراء "تاسك فورس" التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم أن ملف المغرب لاستضافة كأس العالم 2026 قد تجاوز المرحلة الأولى الخاصة بتقييم المنشآت الرياضية والحيوية للمملكة المغربية.

وعليه فإن الملف المغربي ومنافسه الثلاثي الأميركي سيمران إلى التصويت النهائي الذي سيجرى يوم 13 يونيو/حزيران الجاري على هامش كونغرس "الفيفا" بالعاصمة الروسية موسكو.

وكانت لجنة التفتيش التابعة لـ "الفيفا" قد حلت بالمغرب شهر أبريل/نيسان الماضي وزارت مجموعة من المدن التي يتضمنها الملف المغربي، كما قدمت ملاحظاتها للمسؤولين عن ملف الترشح.

وكتب منصف بلخياط عضو لجنة ترشح المغرب من أجل استضافة مونديال 2026 في حسابه على تويتر "سعيد بإخباركم أن ملف المغرب 2026 تجاوز عقبة تاسك فورس… سعيد لفريق عمل الملف المغربي للعمل المبذول خدمة لوطني المغرب".

وحصل عرض أميركا الشمالية -المقدم من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك– على إجمالي أربع من خمس نقاط عن طريق مجموعة عمل من الفيفا من خمسة أشخاص، في حين حصل عرض المغرب على 2.7 درجة خلال تقرير مقدم من 220 ورقة.

والحد الأدنى المطلوب لاستمرار أي عرض في المنافسة هو الحصول على درجتين.

وذكرت نسخة من التقرير أن "الفريق المسؤول عن تقييم عروض 2026 أقر بتأهل العرضين لمرحلة التصويت من قبل مجلس الفيفا".

واستضافت الولايات المتحدة نهائيات 1994 وفشلت في عرضها لاستضافة نسخة 2002. واستضافت المكسيك البطولة عامي 1970 و1986.

وتقدم المغرب بأربعة عروض سابقة لاستضافة كأس العالم لم يكتب لها النجاح.

دعم كبير

وتقدم المغرب بمقترح بإقامة البطولة في 14 ملعبا في 12 مدينة كلها لا تبعد أكثر من 550 كيلومترا عن الدار البيضاء.

وسيتم بناء تسعة ملاعب من الصفر مقابل إجراء تجديدات شاملة لخمسة ملاعب أخرى.

وأضاف تقرير الفيفا "تم تقديم ملف المغرب 2026 بشكل رائع ويحظى بدعم كبير من الحكومة لكنه يحتاج إلى بناء معظم البنية التحتية المطلوبة في البطولة".

وتبلغ توقعات إيرادات إقامة البطولة في المغرب 7.2 مليارات دولار مقابل 14.3 مليار دولار لملف أميركا الشمالية، لذا قال التقرير إن ذلك يمنح "أفضلية كبيرة" للعرض المقدم بقيادة الولايات المتحدة.

ويخطط عرض أميركا الشمالية لاستثمارات ضخمة تقترب من 16 مليار دولار معظمها يرتبط بتحسين البنية التحتية.

ويرغب عرض أميركا الشمالية في استخدام 16 ملعبا في العدد نفسه من المدن، وسيقع الاختيار من بين 23 مدينة محتملة.

ورغم أن مجلس الفيفا بات هو المسؤول عن اختيار الملف الفائز، فإن هناك شكوكا تحوم حول التأثر بالجوانب السياسية خاصة أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب كتب بوضوح على تويتر أنه ينتظر دعم الدول التي تساعدها أميركا في الجانب الاقتصادي.