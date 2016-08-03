روسيا تكشف عن شعار كأس العالم 2018

كشفت روسيا مساء أمس الثلاثاء عن شعار بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2018 التي من المقرر أن تستضيفها البلاد.

ويظهر الشعار كأس البطولة بألوان العلم الروسي الأحمر والأزرق والأبيض مع إضافة بعض اللون الذهبي.

وتم الكشف عن الشعار في برنامج تلفزيوني عن طريق ثلاثة رواد فضاء عبر فيديو موصل من محطة الفضاء الدولية.

وتم بث هذا الفيديو على الواجهة الخارجية لمسرح بولشوي في موسكو كجزء من عرض للضوء وتم نقله إلى أستوديو تلفزيوني.

وقال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جوزيف بلاتر "إن الكشف عن شعار البطولة يعتبر حدثا رائعا للانطلاق، وأنا واثق من أن بطولة كأس العالم ستحقق نجاحا كبيرا هنا بعد أربعة أعوام".

وكان بلاتر أكد في وقت سابق أمس أن دعوات المقاطعة للمونديال الروسي عديمة الجدوى.

ويطالب سياسيون غربيون بمقاطعة مونديال روسيا بسبب دعمها الانفصاليين في شرقي أوكرانيا.