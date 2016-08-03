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روسيا تكشف عن شعار كأس العالم 2018

People watch as the facade of the historical Bolshoi Theatre is illuminated with the official emblem of the 2018 FIFA World Cup to be held in Russia in central Moscow on late October 28, 2014. World football boss Sepp Blatter on Tuesday opposed any boycott of the 2018 World Cup in Russia and backed the huge preparations undertaken by President Vladimir Putin's government for the mega event. AFP PHOTO/KIRILL KUDRYAVTSEV
الشعار كشف عنه في برنامج تلفزيوني عن طريق ثلاثة رواد فضاء عبر فيديو موصل من محطة الفضاء الدولية (الفرنسية/غيتي)
3/8/2016

كشفت روسيا مساء أمس الثلاثاء عن شعار بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2018 التي من المقرر أن تستضيفها البلاد.

ويظهر الشعار كأس البطولة بألوان العلم الروسي الأحمر والأزرق والأبيض مع إضافة بعض اللون الذهبي.

وتم الكشف عن الشعار في برنامج تلفزيوني عن طريق ثلاثة رواد فضاء عبر فيديو موصل من محطة الفضاء الدولية.

وتم بث هذا الفيديو على الواجهة الخارجية لمسرح بولشوي في موسكو كجزء من عرض للضوء وتم نقله إلى أستوديو تلفزيوني.

وقال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جوزيف بلاتر "إن الكشف عن شعار البطولة يعتبر حدثا رائعا للانطلاق، وأنا واثق من أن بطولة كأس العالم ستحقق نجاحا كبيرا هنا بعد أربعة أعوام".

وكان بلاتر أكد في وقت سابق أمس أن دعوات المقاطعة للمونديال الروسي عديمة الجدوى.

ويطالب سياسيون غربيون بمقاطعة مونديال روسيا بسبب دعمها الانفصاليين في شرقي أوكرانيا.

المصدر : الألمانية