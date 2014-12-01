الجزائري جابو يستعد لتمديد عقده مع الأفريقي

أعلن مهاجم المنتخب الجزائري عبد المؤمن جابو أنه سيمدد عقده مع فريقه النادي الأفريقي متصدر الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم، خلال الأيام المقبلة.

وقال جابو في تصريح مقتضب لوسائل الإعلام عقب مباراة فريقه ضد الاتحاد المنستيري أمس الأحد، "سأجدد عقدي مع النادي خلال هذه الأيام".

وكان جابو الذي ينتهي عقده مع الأفريقي في يونيو/حزيران 2015 قريبا من الرحيل عن النادي عقب تألقه مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم بالبرازيل الصيف الماضي.

ويعتبر جابو من أبرز لاعبي الفريق ويعول عليه النادي لقيادته لاستعادة بريقه المفقود وإحراز لقب الدوري التونسي الغائب عن خزائنه منذ العام 2008.

وانضم اللاعب الجزائري (27 عاما) إلى الأفريقي قادما من وفاق سطيف الجزائري عام 2012.

ويتصدر الأفريقي ترتيب الدوري التونسي برصيد 28 نقطة، متقدما بفارق ست نقاط عن النجم الساحلي أقرب ملاحقيه.

وسجل جابو هدفا ليساهم في فوز الأفريقي 2-1 على الاتحاد المنستيري في الجولة الـ11 بالدوري التونسي أمس الأحد.