كليسترز تهزم ديفنبورت وتظفر بلقب دورة سيدني التنسية

أحرزت البلجيكية كيم كليسترز المصنفة السادسة لقب دورة سيدني الأسترالية للتنس الأرضي البالغة جوائزها 585 ألف دولار إثر فوزها اليوم السبت على الأميركية ليندساي ديفنبورت المصنفة السادسة 6-4 و6-3, لتحرز لقبها الحادي عشر منذ احترافها.

وخاضت ديفنبورت (26 عاما), صاحبة السجل الزاخر برصيد 38 لقبا في الفردي و27 في الزوجي, اليوم المباراة النهائية رقم 65 لها, في حين خاضت كليسترز (19 عاما) النهائي للمرة الثامنة عشرة.

وقالت كليسترز عقب فوزها: "مهم جدا الفوز في إحدى الدورات قبل بطولة كبرى كبطولة أستراليا المفتوحة, ربما لم ألعب اليوم بشكل جيد لكن ما حققته عظيم جدا ويطمح إليه كل لاعب. بالتأكيد إنه إشارة جيدة قبل انطلاق إحدى بطولات الغراند سلام التي تتسم عادة بحماس كبير لدى جميع المشاركين".

من جانبها, قالت ديفنبورت التي أبعدتها الإصابة عدة أشهر عن الملاعب العام الماضي "بالطبع لا يمكنني إلا أن أكون راضية عما قدمته في هذه الدورة. كليسترز لعبت بشكل أفضل, كانت أكثر تركيزا وثباتا وواثقة من نفسها, فهي تجيد الإرسال القوي وتملك بنية جسدية رياضية, لكن في كل الأحوال كانت مشاركتي مفيدة قبل بطولة أستراليا المفتوحة".