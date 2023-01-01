إعلان مدفوع الثمن: استمتع بشهر رمضان فى كل مكان وزمان مع اسلنج

لمادة الاعلانية ادناه تخص شركة اسلنج و لا تمثل وجهة نظر مؤسسة شبكة الجزيرة الاعلامية.

إذا كنت تبحث عن بعض البرامج التلفزيونية العربية الشيقة خلال شهر رمضان، فإن تطبيق اسلنج ،Sling TV يقدم عروض رمضان الخاصة الرائعة للمشتركين الذين يرغبون في الحصول على الكثير من الترفيه العائلي الممتع.(رابط الاشتراك)

نظرًا لأن اسلنج هي خدمة متوفرة على التطبيق، يمكنك الاستمتاع بمشاهدة المسلسلات والأفلام العربية المفضلة لديك وقت ما يروق لك ذلك وانت في المنزل أو أثناء التنقل من خلال أجهزتك المفضلة. لست مضطرًا إلى تفويت أي حلقة من المحتوى المفضل لديك عند تواجدك خارج المنزل حيث يمكنك مشاهدة المسلسلات الرمضانية بسعر مخفض – أو حتى بالمجان! (رابط الاشتراك)

تطبيق اسلنج هي المزود الرائد للبث المباشر للترفيه التلفزيوني العربي في الولايات المتحدة، حيث توفر إمكانية الحصول على الأخبار الحية ومتابعة الأحداث الجارية، فضلاً عن المسلسلات والأفلام العربية الأكثر شعبية.

قد تكون متشوقا للتعرف عن المسلسلات والبرامج التلفزيونية العربية المتوفرة في رمضان، لذلك فقد قمنا بتجميع بعض من أفضل البرامج الترفيهية الرمضانية لهذا العام التي بامكانك مشاهدتها خلال هذا الشهر من خلال تطبيق اسلنج، منها على سبيل المثال:

مسلسل "الكبير اوي" ,الجزء السابع:

في الموسم السابع وبعد مرور عام علي زواج الكبير من مربوحة، تحدث الكثير من الخلافات بينهم تجبرهم علي الذهاب إلى أخصائية نفسية. بينما يحاول جوني عمل مشروع جديد في المزريطة. المسلسل من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي و ﺗﺄﻟﻴﻒ مصطفى صقر ومحمد عز الدين (مؤلف واشراف عام على السيناريو )

طاقم العمل: أحمد مكي رحمة أحمد فرج بيومي فؤاد هشام إسماعيل محمد سلام و حسين أبو حجاج.

مسلسل "سوق الكانتو":

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسده أمير كرارة تتحول حياته رأس على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.

مسلسل "جعفر العمدة":

عندما تطلب امرأة اسمها عايدة قرضا كبيرا من رجل الأعمال الثري جعفر العمدة، يضع عليها شرطا للموافقة: أن تكون زوجته لمدة 400 يوم.

نجوم المسلسل محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، منذر الرياحنة.

مسلسل "واخيرا"

مهّد صنّاع مسلسل "وأخيراً" للجمهور أجواء رومانسية جمعت الممثّلين #نادين نسيب نجيم و#قصي خولي، فخرج البرومو الترويجي الأوّل مليئاً بمشاعر العشق بين عصفورَيّ الحب: خيال (نادين نجيم) وياقوت (قصي خولي)، وجاء التعليق: "قصة حب ولا في الخيال".

وتصدّر كل من نجيم وخولي "الترند" على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ عبّر جمهورهما عن الحماس لمعرفة تفاصيل هذه القصة التي سيُكشف النقاب عن تفاصيلها خلال شهر رمضان.

ملخّص البرومو عبارة عن قصة حب وحرية، فقدان أحبّة ودخول البطلين داخل أنفاق أصحاب النفوس الشريرة، فيوضعا أمام طريق واحد: "الحب والوجود".

الزند: ذئب العاصي:

مسلسل دراما تاريخي سوري من إخراج سامر البرقاوي وبطولة تيم حسن، دانا مارديني، رهام القصار، فيلدا سمور، باسل حيدر ونهال الخطيب.

هناك الكثير من العروض المتوفرة حاليًا على أشهر باقات اسلنج التلفزيونية.

يمكنك الاطلاع على باقة الأسطورة (أكثر من 135 قناة تلفزيونية عربية مباشرة) بالإضافة إلى آلاف العناوين المميزة حسب الطلب مع "شاهد" و"استكانة" و "على كيفك" (أكثر من 80 قناة تلفزيونية عربية مباشرة) مع نسخة تجريبية مجانية لمدة ثلاثة أيام ويسري العرض حتى 15 ابريل (نيسان) الجاري.

تتوفر باقة شاهد المستقلة أيضًا بسعر منخفض يبلغ 10.49 دولارًا أمريكيًا في الشهر. ومن المعروف أن شاهد لديها الآلاف من الألقاب المتميزة، بالاضافة الى اصدارات "شاهد" الأصلية.

نظرًا لأن "اسلنج" هي خدمة حسب الطلب، لا تنس أنه يمكنك إضافة باقات رياضية مع NBA و NFL و Big 10 و MLB والمزيد التي سوف انتا إعجاب عائلتك مقابل رسوم شهرية إضافية. (رابط الاشتراك)

يمكنك أيضًا الحصول على نصف شهر مجانا من أول شهر اشتراك في "الأسطورة" أو "على كيفك" كذلك عندما تقوم بالاشتراك مع "اسلنج بلو" Sling Blue أو "اسلنج اورانج" Sling Orange! (رابط الاشتراك)

للاستفادة من العروض الخاصة لهذا العام والاطلاع على مزيد من المعلومات، يرجى الضغط على الرابط هنا.(رابط الاشتراك)

المادة الاعلانية اعلاه تخص شركة اسلنج و لا تمثل وجهة نظر مؤسسة شبكة الجزيرة الاعلامية.