يرتبط مفهوم كفالة اليتيم في الوجدان الإسلامي بسيرة النبي محمد ﷺ، الذي وُلد يتيما وعاش تجربة اليتم في طفولته، قبل أن يحث المسلمين على رعاية الأيتام ويبيّن فضل ذلك بقوله: "أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة"، مشيرا إلى السبابة والوسطى.
وانطلاقا من هذا المعنى، تواصل مؤسسة "أيادي الخير" منذ عام 2017 تنفيذ برامج كفالة الأيتام، واضعة هدفا يتجاوز تقديم المساعدات المالية إلى توفير بيئة متكاملة تمنح الأطفال فرصة للنمو والتعليم وبناء مستقبل أكثر استقرارا.
أكثر من 4,500 يتيم تحت مظلة الرعاية
تمكنت مؤسسة "أيادي الخير"، بدعم المتبرعين، من كفالة ورعاية أكثر من 4,500 يتيم في عدد من الدول، في وقت لا تزال فيه الأزمات الإنسانية تخلّف آلاف الأطفال الذين فقدوا معيلهم ويحتاجون إلى الدعم.
وتتيح المؤسسة إمكانية كفالة يتيم مقابل 70 دولارا شهريا، أو 840 دولارا سنويا، بما يسهم في توفير الاحتياجات الأساسية للطفل، من الغذاء والرعاية الصحية والتعليم، إضافة إلى الدعم النفسي الذي يساعده على استعادة ثقته بنفسه، ويمنحه فرصة للخروج من دائرة الفقر وبناء مستقبل أفضل.
فلسطين ولبنان واليمن.. حيث تشتد الحاجة
تركز مؤسسة "أيادي الخير" حاليا برامج كفالة الأيتام في فلسطين ولبنان واليمن، وهي من أكثر المناطق تأثرا بالأزمات الإنسانية.
وتعمل فرق المؤسسة الميدانية على متابعة الأسر والأطفال المستفيدين، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وفق آليات تراعي الكرامة الإنسانية وتعزز الشفافية، بما يسهم في تخفيف آثار الأزمات على الأطفال وعائلاتهم.
علاقة مستمرة بين الكافل واليتيم
لا تقتصر الكفالة، بحسب المؤسسة، على تقديم دعم مالي دوري، بل تقوم على بناء علاقة إنسانية مستمرة بين الكافل والطفل.
وبعد إتمام التبرع، يُخصص يتيم محدد للمتبرع خلال مدة لا تتجاوز شهرا واحدا، ويتلقى الكافل ملفا يتضمن بيانات الطفل ومعلوماته الأساسية.
كما تحرص المؤسسة على إرسال تقارير دورية توضح تطورات الحالة الصحية والتعليمية لليتيم، إلى جانب رسائل يكتبها الطفل بخط يده، بما يعزز التواصل بين الطرفين ويمنح الكافل صورة واضحة عن أثر مساهمته.
استثمار في الإنسان
ترى مؤسسة "أيادي الخير" أن كفالة اليتيم تمثل استثمارا طويل الأمد في الإنسان، من خلال تمكين الأطفال من الحصول على التعليم والرعاية الصحية والدعم النفسي، بما يساعدهم على بناء مستقبلهم والمشاركة في تنمية مجتمعاتهم.
ومنذ تأسيسها عام 2017، تواصل المؤسسة العمل لتحقيق رؤيتها المتمثلة في أن يحظى كل طفل يتيم بمقومات الحياة الكريمة والأمان، وأن تتحول الكفالة إلى خطوة تمنح الأطفال فرصة حقيقية لتجاوز آثار الفقد وبناء حياة أفضل.
للمساهمة في برنامج كفالة الأيتام، يمكن زيارة صفحة "اكفل يتيما الآن" على موقع مؤسسة "أيادي الخير".