وسط التنوع الطبيعي الهائل الذي تزخر به تركيا، من القرى الهادئة إلى الهضاب الخضراء والجبال الشاهقة والمدن الصاخبة والشواطئ الساحرة، تبرز كابادوكيا بوصفها واحدة من أكثر المناطق سحرا وغرابة في العالم.
وتقع هذه المنطقة التاريخية في قلب الأناضول وسط تركيا، وتمتد عبر ولايات عدة أبرزها نوشهر وقيصري وآق سراي ونيغدة وقرشهير، على بعد نحو 730 كيلومترا جنوب شرقي إسطنبول، وقرابة 300 كيلومتر من العاصمة أنقرة.
فهذه البقعة التي تتوسط هضبة الأناضول تبدو وكأنها خرجت من صفحات الأساطير، وباتت تُعرف بـ"أرض الحكايات الخيالية"، إذ تتعانق فيها "مداخن الجنيات" مع ضوء الشمس والقمر، بينما تخفي الكهوف والأنفاق المحفورة في الصخور أسرارا عمرها آلاف السنين.
أرض الخيول الجميلة
يُعتقد أن اسم "كابادوكيا" مشتق من اللغة الفارسية القديمة ويعني "أرض الخيول الجميلة"، غير أن الاسم لا يشير إلى مدينة بعينها، بل إلى منطقة واسعة تمتد عبر ولايات عدة في وسط تركيا، تشمل نوشهر وآق سراي ونيغدة وقيصري وقرشهير.
وعلى مر العصور احتضنت هذه المنطقة حضارات متعددة تركت بصماتها واضحة في الكنائس المنحوتة داخل الصخور، والمدن الجوفية التي لا تزال شاهدة على تاريخ طويل من الاستيطان البشري.
وقبل ملايين السنين، شهدت المنطقة نشاطا بركانيا كثيفا قادما من الجبال المحيطة، إذ غطت الحمم والرماد البركاني مساحات شاسعة من الأرض. ومع مرور الزمن، تصلبت تلك الطبقات مكوّنة صخورا لينة تُعرف باسم "الطف"، ثم بدأت الرياح والأمطار تنحتها ببطء لتتشكل المخاريط الحجرية والأعمدة والمداخن الصخرية الشهيرة التي أصبحت رمزا لكابادوكيا.
ولم يكتف الإنسان بمراقبة هذه التكوينات الطبيعية الفريدة، بل حوّلها إلى فضاءات للحياة. فقد نحت السكان مساكنهم وكنائسهم وإسطبلاتهم داخل الصخور، وشقوا شبكات معقدة من الأنفاق والغرف تحت الأرض، وتحولت بعض المناطق إلى مدن كاملة متعددة الطبقات، يصل عمق بعضها إلى ثمانية طوابق تحت سطح الأرض.
واليوم، تضم كابادوكيا أكثر من 30 مدينة جوفية مكتشفة، فيما تتواصل أعمال التنقيب للعثور على المزيد منها. وتشير الدراسات إلى أن الفريجيين كانوا من أوائل من استخدموا الصخور البركانية اللينة لبناء مساكنهم، قبل أن تتوسع هذه المدن في العهدين الروماني والبيزنطي، وتتحول إلى ملاجئ آمنة تتسع لآلاف السكان، وتضم كنائس ومخازن وقاعات معيشة ومرافق متكاملة.
متحف مفتوح بين الوديان والقرى الصخرية
تبدو كابادوكيا اليوم أشبه بمتحف طبيعي مفتوح، تتناثر فيه الوديان والتجمعات السكنية التاريخية التي تمنح الزائر تجربة استثنائية بين الطبيعة والتاريخ.
وتُعد بلدات مثل غوريم وأوتشيسار وأفانوس وأورغوب وديرينكويو ووادي إهلارا من أبرز المحطات التي يقصدها الزوار لاستكشاف المنطقة.
أوتشيسار.. قلعة معلقة فوق الصخور
تقع بلدة أوتشيسار على بعد نحو 10 كيلومترات من مدينة نوشهر، وتشتهر بقلعتها الصخرية الضخمة التي تمنح الزوار إطلالات بانورامية ساحرة على المنطقة.
وبعد التجول بين الأزقة الحجرية القديمة، يقود الطريق إلى وادي الحمام، أحد أشهر أودية كابادوكيا، إذ تنتشر الكنائس الصخرية العائدة إلى القرنين الثامن والتاسع، إلى جانب أعشاش الحمام المحفورة بعناية داخل الصخور. ويضم الوادي مسارا بطول 4 كيلومترات يجذب محبي المشي والطبيعة.
غوريم.. قلب الحياة الرهبانية
ومن أورتة حصار، يصل الزائر إلى غوريم، التي كانت حتى القرن الـ13 مركزا للحياة الرهبانية المسيحية في المنطقة.
ويُعد متحف غوريم المفتوح أبرز معالم كابادوكيا، وهو مدرج ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي. ويضم الموقع كنائس وأديرة منحوتة في الصخور، إلى جانب جداريات دينية ملونة لا تزال تحتفظ بتفاصيلها رغم مرور قرون طويلة عليها.
أفانوس.. مدينة الفخار الأحمر
أما بلدة أفانوس، فتُعرف بتاريخها العريق في صناعة الفخار، بفضل الطين الأحمر المستخرج من ضفاف نهر قزل إرماق.
ومنذ عهد الحيثيين، حافظت المدينة على تقاليد صناعة الخزف اليدوي، ولا تزال ورش الفخار فيها تستقبل الزوار الراغبين في مشاهدة الحرفيين أثناء العمل أو تجربة تشكيل قطعهم الخاصة.
وبالقرب منها تقع قرية كافوشين بمنازلها المنحوتة في الصخور، فيما يشتهر وادي "قيزيل جوقور" المجاور بكونه واحدا من أفضل المواقع لمشاهدة غروب الشمس في كابادوكيا.
أورغوب.. الفنادق الحجرية
تُعد أورغوب من أكبر بلدات المنطقة وأكثرها حيوية، كما تشكل نقطة مثالية للانطلاق نحو أبرز المعالم السياحية المجاورة.
وتشتهر البلدة بفنادق "البوتيك" الفاخرة المحفورة داخل الصخور، إضافة إلى أسواقها التقليدية التي تعرض المنسوجات اليدوية والمشغولات المحلية والنماذج المصغرة لـ"مداخن الجنيات".
كما تمنح مطاعم أورغوب زوارها فرصة تذوق أطباق الأناضول التقليدية، وأشهرها "تِستي كباب" المطهو داخل أوان فخارية، وطبق "صاج قاورما".
مدن تحت الأرض
جنوب نوشهر، تقود الطرق إلى اثنتين من أشهر المدن الجوفية في كابادوكيا: كايماكلي وديرينكويو.
وتقع مدينة كايماكلي أسفل قلعة تحمل الاسم نفسه، وتضم شبكة واسعة من الأنفاق والغرف والممرات التي تمتد عبر مستويات عدة تحت الأرض، وتشمل أماكن للمعيشة والعبادة والتخزين.
أما ديرينكويو، التي يعني اسمها "البئر العميقة"، فهي واحدة من أضخم المدن الجوفية في المنطقة، إذ تمتد عبر سبعة مستويات تضم إسطبلات وأقبية وقاعات طعام وكنائس ومخازن، إضافة إلى آبار مياه عميقة استخدمت لضمان الحياة داخل المدينة فترات طويلة.
وادي إهلارا
وعلى الطريق الممتد من نوشهر نحو آق سراي، يظهر وادي إهلارا، وهو واحد من أكبر الأخاديد الطبيعية في العالم.
وكان الوادي يُعرف قديما باسم "بيريستريما"، وشكل ملاذا للرهبان البيزنطيين الذين نحتوا أكثر من 100 كنيسة داخل الصخور المحيطة به.
ويزيد نهر ميلنديز الذي يشق الوادي من جمال المكان، مما جعله واحدا من أفضل مواقع التنزه والمشي الطويل وسط الطبيعة في تركيا.
تجارب لا تُنسى في كابادوكيا
لا تقتصر جاذبية كابادوكيا على معالمها التاريخية والطبيعية فحسب، بل تمتد إلى التجارب الفريدة التي تمنحها لزوارها.
وتأتي الإقامة في "فنادق الكهوف" على رأس تلك التجارب، إذ تحولت كثير من البيوت الصخرية القديمة إلى فنادق بوتيك تجمع بين الطابع التاريخي ووسائل الراحة الحديثة.
كما تُعد جولات ركوب الخيل من أكثر الأنشطة شعبية في المنطقة، خاصة مع اتساع الوديان والمسارات الطبيعية التي تسمح للزوار باستكشاف المشهد البركاني الفريد عن قرب، سواء عبر الرحلات اليومية أو الجولات الليلية تحت ضوء القمر.
ولمحبي الدراجات الجبلية، توفر كابادوكيا شبكة واسعة من المسارات الترابية التي تمر بين "مداخن الجنيات" والوديان والقرى التاريخية، خاصة في الطرق الممتدة بين أورغوب وأورتة حصار وأفانوس وغوريم.
كذلك تشكل المنطقة وجهة مثالية لهواة المشي مسافات طويلة، عبر مسارات شهيرة مثل وادي الحب ووادي السيوف ووادي الحمام ووادي جُلّي ديري، في حين يوفر المسار الممتد داخل وادي إهلارا رحلة بطول 14 كيلومترا وسط مناظر طبيعية آسرة.
لكن التجربة الأكثر شهرة في كابادوكيا تبقى التحليق بمناطيد الهواء الساخن، التي تمنح الزوار فرصة مشاهدة المشهد الكامل للمنطقة من السماء، إذ تبدو الوديان والتكوينات الصخرية و"مداخن الجنيات" وكأنها لوحة سريالية تمتد بلا نهاية، في مشهد يصعب أن يُمحى من الذاكرة.