لماذا تعيد السيارات الرياضية الصينية المتعددة الأغراض رسم معالم الطرق في الشرق الأوسط؟ جيتور مثالا
تشهد صناعة المركبات في دول الخليج تحولا جذريا مع بروز "جيتور" بوصفها علامة تجارية صينية رائدة للسيارات الرياضية المتعددة الأغراض، تعكس التفضيلات الجديدة للمستهلكين والابتكار التكنولوجي والروابط الثقافية عبر المنطقة.
يمر سوق السيارات الرياضية المتعددة الأغراض بتغيرات ملحوظة. فعلى مدى عقود من الزمان، هيمنت شركات تصنيع المركبات اليابانية والأوروبية على الشوارع الخليجية، فضلا عن تحقيق العلامات التجارية الكورية حصة متزايدة من السوق. واليوم، لم تعد شركات تصنيع السيارات الصينية لاعبا هامشيا، بل أصبحت جزءا من التيار الرئيسي، إذ تعرض منتجات تحقق التوزان بين التصميم والتكنولوجيا والسعر بما يجذب المستهلكين الخليجيين.
ومن بين هذه المنتجات، سرعان ما أصبحت جيتور من أبرز الأسماء. تأسست عام 2018 ضمن مجموعة شيري. وفي غضون سبعة أعوام فقط، انتقلت من كونها وافدا مستجدا إلى منافس أساسي. يمثل صعودها رمزا للتحول الذي يشهده قطاع التنقل في المنطقة. إذ بات المستهلكون أكثر انفتاحا على العلامات التجارية الجديدة، كما تدفع الحكومات بأهداف طموحة للاستدامة، وتتغير ديناميكيات الصناعة بوتيرة أسرع مما مضى.
ما مدى شعبية السيارات الصينية الرياضية المتعددة الأغراض؟
أصبحت جيتور العلامة التجارية الأولى بين السيارات الصينية الرياضية المتعددة الأغراض في سبع دول في الشرق الأوسط، وهي السعودية والإمارات والعراق وقطر والكويت وعمان ولبنان. وفي التصنيفات العامة، تحتل المركز الثالث بين جميع العلامات التجارية للسيارات الرياضية المتعددة الأغراض في جميع أنحاء المنطقة، لتحقق بذلك إنجازا مهما في سوق لطالما هيمنت عليه الشركات اليابانية والكورية.
لم يأتِ هذا المركز وليد الصدفة، فقد عملت جيتور عن كثب مع مجموعات الوكلاء الرائدة في منطقة الخليج، واستثمرت في خدمات ما بعد البيع والتسويق للعلامة التجارية وتوسيع نطاق صالات العرض. وتدير حاليا أكثر من 50 منفذا للبيع والخدمات في عشر دول في المنطقة. وقد أدت هذه الشراكة دورا محوريا في بناء الثقة، كما شكلت عنصرا حاسما في أسواق تولي أهمية كبيرة للسمعة وجودة الخدمة بقدر ما توليه للمركبات نفسها.
وعلى الصعيد العالمي، يعزز زخم العلامة التجارية نجاحها الإقليمي. فخلال سبعة أعوام فقط، باعت جيتور ما يفوق 1.9 ملايين مركبة حول العالم، وحصدت أكثر من 50 مليون معجب، كما أسست شبكة مبيعات وخدمات تضم 2000 منفذ للبيع في 91 دولة. وتدل هذه المؤشرات العالمية على أن منجزات هذه العلامة التجارية في الخليج ليست سوى جزء من مسار أوسع للنمو.
لماذا يرحب السائقون في الخليج بشراء جيتور؟
تتخطى السيارات في الخليج مجرد كونها آلات نافعة، وإنما هي رمز لنمط الحياة والهوية والطموح. ويشتهر المستهلكون الخليجيون بأذواقهم الرفيعة وتوقعاتهم المرتفعة. فهم يقدرون الراحة والتكنولوجيا بقدر الموثوقية والأداء. وقد استغلت جيتور هذا الواقع بإستراتيجية تجمع بين التصميم الجريء والخواص المتقدمة والتوازن بين السعر والقيمة.
تولي العائلات أهمية بالغة للتصميم الداخلي الرحب وخواص السلامة. وفي هذا الصدد، توفر جيتور وسادات هوائية متعددة وأنظمة مساعدة السائق المتقدمة وتصويرا بانوراميا بزاوية 360 درجة مع رؤية شفافة للهيكل بزاوية 180 درجة. وهي خواص تُطمئن المشترين القلقين بشأن السلامة والقيادة لمسافات طويلة.
أما بالنسبة للمحترفين الشباب، فهي توفر قمرة رقمية للقيادة ومواد صديقة للبيئة وخطوطا خارجية أخّاذة، وهي خواص تمثل خليطا من الأناقة والحداثة يواكب مستوى توقعاتهم. وبالنسبة لمغامرات عطلة نهاية الأسبوع، تتيح أنظمة الدفع الرباعي الذكية انتقالا سلسا من الطرق السريعة في المدن إلى الكثبان الرملية في الصحراء.
يلقى هذا التعدد في الاستعمالات صدى قويا لدى المستهلكين الخليجيين الذين يتطلعون غالبا إلى مركبة واحدة ملائمة لظروف مختلفة. الأمر الذي يسهم في تفسير السرعة التي ارتفعت بها هذه العلامة التجارية في التصنيفات، عوضا عن النظر إليها على أنها مجرد بديل اقتصادي آخر.
وفي الوقت ذاته، تتماشى إستراتيجية جيتور مع المخططات الإقليمية للاستدامة، إذ تشدد رؤية السعودية 2030 وإستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 على تقليل الانبعاثات وتطوير النقل الأكثر نظافة. وقد صُمم النظام الهجين الفائق في جيتور لتحسين كفاءة استهلاك الوقود وخفض الانبعاثات دون المساس بالطاقة. كما تتكيف أنظمة مساعدة السائق المتقدمة فيها مع الظروف الإقليمية، من كثافة المرور الحضرية إلى الحرارة الصحراوية الشديدة.
بالنظر إلى المستقبل، توضح سيارة "جيه 700" (G700) الرياضية المتعددة الأغراض الهجينة المقرر إطلاقها في دبي في نوفمبر/تشرين الثاني القادم طموح العلامة التجارية للتوجه إلى الفئة الفاخرة من خلال أنظمة ذكية وتموضع متميز.
أما الشاحنة "إف 700" (F700) الصغيرة الهجينة، فمن المقرر إطلاقها عام 2026، فهي تمثل خطا من المنتجات المصممة لاستهداف شرائح مختلفة من الطلب في الخليج، وهي تسهم في الوقت نفسه في تحقيق أهداف الاستدامة الطويلة المدى.
ما وراء السيارات.. المجتمع والمسؤولية
يتجاوز نهج جيتور في المنطقة أرقام المبيعات. إذ سعت الشركة إلى ترسيخ حضورها في المجتمعات الخليجية من خلال سلسلة من المبادرات. ففي السعودية، تبرعت بالكتب للمدارس لدعم التعليم. وفي قطر، انضم أكثر من 100 مالك لجيتور إلى الجمعية القطرية للسرطان في مسيرات للتوعية لإلقاء الضوء على قضايا الصحة. وفي العراق، ترعى جيتور أكاديميات كرة القدم الشبابية لتربط بين هويتها وتطلعات جيل جديد.
قد تبدو هذه المبادرات ضئيلة مقارنةً بإنجازات المبيعات، ولكنها ذات أهمية في الأسواق التي لا يقتصر حكمها على العلامات التجارية من أدائها فحسب، بل من إسهاماتها في المجتمع أيضا. كما أنها تساعد جيتور على التواصل العاطفي مع العائلات والمستهلكين الشباب، فضلا عن ترسخيها للعلامة التجارية في الحياة اليومية.
كما يمتد التزام الشركة إلى النطاق العالمي. فمنذ عام 2020، نظمت أكثر من 300 فعالية تتعلق بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في الصين. كما أطلقت برنامج "أمل على الطريق" طويل الأمد لمساعدة الأطفال المهمشين.
وفي أفريقيا، دخلت في شراكة مع صندوق حماية الفهود لتحسين موائل الحياة البرية المهددة بالانقراض. وتعزز هذه المبادرات العالمية مكانة جيتور بوصفها شركة تصنيع للمركبات ذات مسؤولية اجتماعية، تطمح للمساهمة بما يتجاوز أسواقها المباشرة.
تحول أوسع يتجاوز نطاق السيارات
لا تقتصر حكاية جيتور على نجاح إحدى العلامات التجارية، فهي تعكس تحولا أكبر في صناعة المركبات في الشرق الأوسط، وهو تحول نحو تنوع أكبر في الموردين وتبنٍ أوسع للتقنيات الجديدة وروابط أعمق مع الاقتصادات الآسيوية.
بالنسبة للمستهلكين، تقدم جيتور ما هو أكبر من إمكانية الشراء. فهي تقدم تصميما عصريا وخواص متطورة وتجربة قيادة تلائم أنماط حياتهم الفريدة. وبالنسبة للحكومات، تتماشى خارطة طريق تقنياتها مع الرؤى الوطنية للاستدامة والتنويع الصناعي. وبالنسبة للمجتمعات، تسمح لها مبادراتها الاجتماعية بأن تتجاوز كونها مجرد مُصنّع أجنبي لتتحول إلى شريك راسخ في نسيج الحياة اليومية.
من شوارع دبي المضاءة بمصابيح النيون إلى صحاري السعودية الشاسعة وشوارع الدوحة المكتظة في قطر، يروي لنا الحضور المتنامي لجيتور قصة كبرى. إذ لم تعد شركات تصنيع المركبات الصينية شريكا هامشيا في الخليج، بل شريكا محوريا لمستقبل التنقل.
ومع تطلع المنطقة إلى عام 2030 وما بعده، يبين صعود العلامة التجارية كيف لا يقف اللاعبون الجدد عند حد التنافس على الطريق، بل إنهم تجاوزوا ذلك إلى حد إعادة تشكيل الطريق.