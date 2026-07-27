مع التطور المستمر في تقنيات استعادة الشعر، ظهرت حلول جديدة تمنح المرضى خيارات إضافية، خاصةً لمن لا تناسبهم زراعة الشعر التقليدية.
ومن أبرز هذه التقنيات بيوفايبر (Biofibre)، التي تعتمد على زراعة ألياف شعر صناعية متوافقة حيويا مع الجسم داخل فروة الرأس، لتمنح مظهرًا طبيعيا وكثافة شعر تظهر فور الانتهاء من الإجراء.
وقد انتشرت هذه التقنية في عدد من الدول الأوروبية، وانتقلت الآن إلى منطقة الخليج، وتحديدا إلى دولة قطر، على يد الطبيب الإسباني الدكتور "هيرناندو باكيرو"، المتخصص في طب التجميل وزراعة الشعر، في مستشفى الفنون الجراحية.
وفي تصريحات خاصة، أوضح الدكتور هيرناندو أن هذه التقنية قد تكون خيارا مناسبا للأشخاص الذين يعانون من الصلع المتقدم، أو لا يملكون كمية كافية من الشعر المانح، كما يمكن استخدامها في بعض حالات الندبات وأنواع محددة من الثعلبة التي لا تناسبها زراعة الشعر التقليدية.
تتميز تقنية بيوفايبر بإمكانية اختيار لون الألياف وطولها بما يتناسب مع شعر المريض، كما تجرى تحت التخدير الموضعي، ومن دون الحاجة إلى حلاقة الشعر في معظم الحالات.
وأبرز ما يميزها أنها تمنح نتائج تجميلية فورية، في حين تحتاج زراعة الشعر التقليدية عادة إلى عدة أشهر حتى تظهر نتائجها النهائية.
ويؤكد الدكتور هيرناندو أن بيوفايبر لا تعد بديلًا عن زراعة الشعر الطبيعية في جميع الحالات، وإنما خيار علاجي إضافي يُحدد بعد تقييم الطبيب لحالة المريض، والتأكد من ملاءمة التقنية له، مع شرح فوائدها وحدودها، وضرورة المتابعة الدورية بعد الإجراء.
وتُقدم هذه التقنية في مستشفى الفنون الجراحية في قطر ضمن وحدة متخصصة لعلاج مشكلات الشعر وفروة الرأس، وتقدم إلى جانب تقنية بيوفايبر مجموعة من العلاجات الأخرى، تشمل الأدوية، وجلسات البلازما الغنية بالصفائح الدموية (PRP)، والعلاجات الداعمة المختلفة، بهدف توفير خطة علاجية تناسب احتياجات كل مريض.