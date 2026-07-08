تختزن تركيا إرثا حضاريا يمتد لآلاف السنين، وتضم عددا من أبرز المواقع المدرجة على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، وتتقاطع آثار الحضارات القديمة مع الإرثين الروماني الشرقي (البيزنطي) والعثماني في مشهد يعكس تنوعا ثقافيا وتاريخيا استثنائيا. وبين المدن التاريخية والقرى العريقة والمناظر الطبيعية الفريدة، تتحول زيارة هذه المواقع إلى رحلة تجمع بين استكشاف الماضي والاستمتاع بتجارب محلية أصيلة.
إسطنبول.. حيث يلتقي التاريخ بالحياة
تبدأ الرحلة من إسطنبول، المدينة التي حافظت على مكانتها جسرا بين الشرق والغرب عبر القرون. ففي أحيائها التاريخية يقف مسجد آيا صوفيا، الذي شُيد في القرن السادس الميلادي، شاهدا على تحولات المدينة التاريخية، بينما تستحضر ساحة السلطان أحمد ذكريات ميدان سباق الخيل في القسطنطينية.
وعلى مقربة منها، يروي قصر توبكابي تفاصيل قرون من الحكم العثماني، فيما يبقى البازار الكبير أحد أقدم الأسواق المسقوفة في العالم، محتفظا بأجوائه التقليدية التي تجمع الحرفيين والتجار والزوار.
وللباحثين عن وجه آخر للمدينة، توفر أحياء نيشانتاشي وغالاطة تجربة مختلفة تجمع بين التصميم العصري والمطاعم الحائزة على نجوم ميشلان.
على بعد نحو ثلاث ساعات بالسيارة، تستقبل بورصة زوارها باعتبارها أول عاصمة للدولة العثمانية. وتزخر المدينة بمعالم تعكس بدايات الإمبراطورية، من سوق الحرير "كوزا خان"، الذي كان محطة رئيسية على طرق التجارة، إلى الضريح الأخضر "يشيل توربه" بقبته المزينة بالبلاط الأخضر، مرورا بضريحي عثمان وأورخان والجامع الكبير الذي يُعد من أوائل نماذج العمارة العثمانية.
كما تحتفظ المدينة بتراثها الثقافي من خلال فن الإبرو ومسرح الظل "كاراغوز"، وكلاهما مدرج على قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي.
ولا تكتمل زيارة بورصة دون التوجه إلى قرية جوماليكيزيك، التي لا تزال منازلها الخشبية وأزقتها الضيقة تعكس ملامح الحياة العثمانية في القرن الرابع عشر. كما تشتهر المدينة بطبق إسكندر كباب، بينما تشكل مدينة إزنيق القريبة محطة لعشاق فنون السيراميك والبلاط التقليدي، إلى جانب كونها عضوا في شبكة المدن الهادئة.
في ساحل بحر إيجة، تتنوع الرحلة بين الأسطورة والتاريخ والطبيعة. ففي طروادة، التي خلدتها ملحمة الإلياذة، يتيح المتحف الحديث للزوار التعرف إلى خمسة آلاف عام من تاريخ المدينة، بينما يستحضر مجسم حصان طروادة في تشاناكالي واحدة من أشهر القصص الأسطورية في التاريخ.
أما جنوبا، فتقدم شبه جزيرة تشيشمي مزيجا يجمع الشواطئ والنوادي البحرية والمطاعم ومصانع النبيذ، في حين تبرز بيرغاموم وأفسس بين أهم المدن الأثرية في المنطقة. ففي بيرغاموم، يمكن الوصول إلى الأكروبوليس بالتلفريك، وكانت مكتبتها تنافس مكتبة الإسكندرية بأكثر من 200 ألف مجلد، فيما كان معبد أسكليبيوس أحد أبرز مراكز العلاج في العالم القديم.
وفي أفسس، تكشف الشوارع الرخامية ومكتبة سيلسوس والمسرح الكبير عن ازدهار المدينة في العصر الروماني، بينما تمنح البيوت المبنية على المدرجات لمحة عن الحياة اليومية للنخبة آنذاك. كما ارتبطت المدينة بمعبد أرتميس، أحد عجائب الدنيا السبع، فيما يستقبل بيت السيدة مريم الزوار باعتباره أحد أهم مواقع الحج المسيحي.
مع الانتقال إلى قلب الأناضول، تتغير ملامح المشهد الطبيعي في كابادوكيا، وتشكل التكوينات البركانية ومدنها المحفورة تحت الأرض واحدة من أكثر المناطق تميزا في تركيا. وتُعرف المنطقة برحلات المناطيد التي تكشف مع شروق الشمس مشهدا بانوراميا لمداخن الجنيات والوديان الصخرية، إلى جانب الكنائس المنحوتة في الصخور والمزينة بلوحات جدارية تعود إلى القرنين العاشر والحادي عشر.
وتمنح فنادق الكهوف في أورغوب وأوتشيسار وغوريم تجربة إقامة مختلفة، بينما تتيح بلدة أفانوس التعرف إلى صناعة الفخار التقليدية، إضافة إلى تذوق نبيذ العنب المحلي "إمير" الذي تشتهر به المنطقة.
يحتل غوبكلي تبة مكانة استثنائية في تاريخ البشرية، إذ يعود إلى نحو 12 ألف عام ويُعد أقدم مجمع احتفالي معروف في العالم، مما غيّر كثيرا من المفاهيم المتعلقة بنشأة الحضارات الأولى.
وعلى مقربة منه، يقف جبل نمرود بتماثيله الحجرية العملاقة وضريح الملك أنطيوخس الأول، ويشكل شروق الشمس فوق القمة إحدى أبرز التجارب التي يقصدها الزوار.
كما توفر المنطقة فرصة لتذوق كباب شانلي أورفا، وحضور أمسيات "سرا غيجسي"، والتعرف إلى الحرف التقليدية في قرية كاهتا.
لا تقتصر مواقع التراث العالمي في تركيا على هذه الوجهات، إذ تضم البلاد مواقع بارزة أخرى، منها أفروديسياس بمنحوتاتها الرخامية، وهيرابوليس وباموكالي بينابيعها الحارة وتكويناتها الجيرية البيضاء، ومدينة سفرانبولو ببيوتها العثمانية التاريخية، ومستوطنة تشاتال هويوك التي توثق بدايات الحياة الحضرية، إلى جانب هاتوشا عاصمة الحيثيين، ووُقعت معاهدة قادش، أول اتفاقية سلام معروفة في التاريخ، ومدينة سارديس، إحدى أهم مدن مملكة ليديا القديمة.
بفضل هذا التنوع، تقدم تركيا تجربة تتجاوز زيارة المواقع الأثرية، إذ تجمع بين التاريخ والطبيعة والثقافة والمطبخ المحلي، وتمنح الزائر فرصة لاستكشاف محطات مفصلية من تاريخ الإنسانية، إلى جانب التعرف إلى تجارب محلية تعكس ثراء البلاد وتنوعها الثقافي.